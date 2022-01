El turista apuñalado en un boliche de La Perla perdió un riñón y parte del intestino delgado

A diez días de ser salvajemente atacado a la salida del boliche Tolk, en el barrio de La Perla, Leandro Figueroa sufrió la pérdida de un riñón y parte del intestino delgado. El joven turista de 22 años se recupera en su casa de Loma Hermosa.

“Perdí un riñón y parte del intestino delgado. Tengo 30 puntos y estoy postrado en una cama cuando debería estar de vacaciones”, le contó el joven al portal Infobae.

Figueroa había llegado a Mar del Plata el 8 de enero para vacacionar junto a sus amigos. Apenas alcanzó a disfrutar de la playa en su primer día de vacaciones. El sábado, Leandro primero había ido a bailar a un boliche de la zona de Playa Grande y cerca de las tres de la mañana del domingo se dirigió hacia Tolk, por la zona de La Perla.

“Estuvo todo bien. A las seis se había cortado todo. Salimos, me subí al auto y cuando arranco veo que le están robando a un amigo. Me bajé para ayudar”, explicó. Fue en ese momento que Leandro fue apuñalado con una navaja. “Quisieron robarle a un amigo y yo salté a defenderlo. Vinieron por atrás y me atacaron. No fue una pelea de un boliche”, aseguró.

Figueroa fue socorrido rápidamente por sus amigos que lo trasladaron de urgencia a la Clínica Colón, donde ingresó en grave estado. Días más tarde fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), hasta que el sábado pasado finalmente recibió el alta y regresó a su casa de Loma Hermosa.

Por el salvaje ataque hay tres personas imputadas: Jonatan Holt y Juan Pablo Flores fueron aprehendidos al momento del ataque. Mientras que el primero se negó a declarar, el segundo brindó una versión exculpatoria.

Asimismo, Alejandro López Zarazuela, conocido como "El Gitano", se entregó a la Justicia cuatro días después del hecho al ser identificado como el autor material del ataque. El acusado declaró en Tribunales y aseguró que se defendió de un ataque grupal.

En el marco de una causa aún calificada como lesiones graves que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 a cargo de Andrea Gómez, los tres permanecen detenidos en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.