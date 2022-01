Enero termina con una reserva de alquileres superior al 80%

Para los martilleros de Mar del Plata, la temporada de verano es “muy buena”, con una reserva de alquileres que promedió el 80% y según estiman, hubiera sido mucho mejor si no hubieran explotado los contagios por el coronavirus.

“Enero es muy bueno, no es excepcional pero he visto inmobiliarias con el cartelito de que no hay más ocupación. Sin duda que podría haber sido excepcional su no hubiera habido el brote de casos por covid”, evaluó en declaraciones a 0223, Miguel Ángel Donsini, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata.

Miguel Ángel Donsini, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Foto:0223

Según datos oficiales suministrados por la entidad, la primera quincena de enero terminó con el 75% de ocupación de los alquileres en “La Feliz”, mientras que la segunda quincena arrancó más alto con un 80%. “Fue la semana pasada, que hubiera sido más floja si no era porque la gente ya había alquilado y tuvo que pasar unos días desastrosos”, admitió el experimentado martillero.

Para Donsini, la última semana de enero “puede terminar en un 85%” y lo condicionó a “la probabilidad de algunos días de lluvias, cosas que al gente mira mucho desde su celular”, dijo.

De los miles de turistas que arribaron a Mar del Plata en el primer mes del 2022, la mayoría se hospedó en el sector del micro y macrocentro de la ciudad pero por la imposibilidad de mucha gente a viajar al exterior, hubo una buena ocupación en casas y departamentos de lujo. “En el barrio privado de Rumencó se alquilaron casas de entre 8 a 10 mil dólares por mes y también en una de Güemes, donde el alquiler salía 200 dólares el día”, completó Donsini.