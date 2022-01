Los hijos de Claudia Repetto piden tener acceso al expediente antes del juicio

Los hijos de Claudia Repetto, la mujer asesinada por la ex pareja en marzo de 2020, denunciaron que desde hace tres meses solicitaron que se les permita acceder al expediente y sacar copia del mismo antes del desarrollo del juicio previsto para octubre de este año y que ante la falta de respuestas se movilizarán a Tribunales.

Cristian González, uno de los hijos de la mujer asesinada por Ricardo Rodríguez (54), le dijo a 0223 que han solicitado poder tener copias de los cuerpos del expediente desde el mes de octubre y que más allá de las promesas que les hicieron, aún no pudieron realizarlo.

“En septiembre dejamos designamos a la abogada Andrea Moliné como nueva representante en reemplazo de Noelia Agüero y poco después presentamos la primera carta en la fiscalía para poder copiar el expediente y luego enviamos varios correos electrónicos, pero aún no tuvimos respuestas”. Indicó.

González se mostró sorprendido e indignado con la demora para poder cumplimentar el trámite y sostuvo que nadie los atiende. “Ni el fiscal (Leandro) Arévalo ni la secretaria nos atienden y creemos que es una vergüenza porque cumplimos con todo lo que nos pidieron y nos siguen haciendo renegar con todo lo que pasamos”, agregó.

Los hijos de Repetto junto a familiares y amigos se movilizarán este martes a Tribunales para poder hablar con miembros de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 y conseguir la autorización para obtener las copias del expediente.

Las fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que el pedido no prosperó porque nunca ingresó a la fiscalía. “Hubo un error en la presentación electrónica ya que lo hicieron en la Unidad Funcional de Defensa Nº 7 en lugar de la fiscalía“, indicaron.

El crimen, la detención y el futuro juicio

El 28 de marzo de 2020, casi un mes después de que sus hijos reportaran su desaparición de la casa que habitaba en el barrio Termas Huincó, el cuerpo de Claudia Repetto fue hallado a unos sesenta centímetros de profundidad en la zona de Los Acantilados, en el sur de la ciudad. El pozo estaba a escasos veinte metros del lugar en el que días antes habían encontrado la pala que Rodríguez abandonó tras llevar a su expareja a bordo de una motocicleta más de diez kilómetros sin ser registrado por ninguna cámara de seguridad.

Ricardo Rodríguez estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género.

Hasta la fecha, la prueba más contundente que pesa en su contra es la confesión que hizo a la Justicia. “Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, había dicho sujeto.

La autopsia reveló que la mujer murió asfixiada debido a una broncoaspiración y que su cuerpo presentaba hematomas compatibles con un ataque a golpes. “Hay marcas de golpes, pero no es un traumatismo la causa de la muerte”, explicaron fuentes de la investigación. El debate se desarrollará entre el 17 y el 24 octubre en el Tribunal en lo Criminal 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata,