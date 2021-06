El juicio por el femicidio de Claudia Repetto comenzará en octubre del 2022

A 15 meses del brutal femicidio de Claudia Repetto (53) a manos de su expareja, Ricardo Rodríguez (54), se confirmó que el juicio por el hecho que conmocionó a la ciudad y al país en marzo del 2020 se realizará recién el año que viene. En concreto, el debate se desarrollará entre el 17 y el 24 octubre en el Tribunal en lo Criminal 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, confirmó este martes a 0223 Noelia Agüero, abogada de la familia Repetto. Al mismo tiempo, los hijos de Claudia dieron a conocer la noticia y expresaron su malestar por la demora en el inicio del debate. "Nosotros creíamos que (el juicio) sería este año pero lamentablemente no fue así", manifestaron.

Ricardo Rodríguez estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género. Hasta la fecha, la prueba más contundente que pesa en su contra es la confesión que hizo a la Justicia. “Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, había dicho sujeto.

El 28 de marzo de 2020, casi un mes después de que sus hijos reportaran su desaparición de la casa que habitaba en el barrio Termas Huincó, el cuerpo de Claudia Repetto fue hallado a unos sesenta centímetros de profundidad en la zona de Los Acantilados, en el sur de la ciudad. El pozo estaba a escasos veinte metros del lugar en el que días antes habían encontrado la pala que Rodríguez abandonó tras llevar a su expareja a bordo de una motocicleta más de diez kilómetros sin ser registrado por ninguna cámara de seguridad.

La autopsia reveló que la mujer murió asfixiada debido a una broncoaspiración y que su cuerpo presentaba hematomas compatibles con un ataque a golpes. “Hay marcas de golpes, pero no es un traumatismo la causa de la muerte”, explicaron fuentes de la investigación.