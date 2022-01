Mar del Plata, la elegida

Dentro de las muchas y cada vez más grandes diferencias que existen entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en los primeros 26 días del 2022 hubo una coincidencia: Mar del Plata debe tener una excelente temporada. Y Mar del Plata tiene una excelente temporada.

Las peleas políticas no se extinguieron. Por el contrario, comienzan a notarse cada vez más. En el plano doméstico, la tensión en el Concejo Deliberante crece, a pesar de que recién en los últimos días comenzaron a funcionar las comisiones. Este miércoles, por caso, hubo una reunión de alto voltaje en la presidencia del cuerpo legislativo. Y las discusiones no quedarán ahí.

Tanto el expediente de las fotomultas como el debate por el presupuesto 2022 y las ordenanzas fiscal e impositiva tendrán discusiones intensas en las próximas semanas, en las que el oficialismo intentará avanzar con ambos proyectos.

Las disputas también superan el plano local: durante el último fin de semana pasaron por Mar del Plata los principales exponentes de la política nacional y provincial y no dejaron pasar la oportunidad de lanzar dardos a sus adversarios políticos.

Sin embargo, pareciera existir un acuerdo para que esas diferencias no golpeen la marcha de una temporada que está superando a las anteriores prepandemia. Tanto desde el gobierno municipal, como del provincial, aprovechan para destacar el éxito del verano 2022. Hay cuestiones que el municipio le podría reprochar a provincia y otras que la provincia le podría reprochar al municipio. Pero todos concuerdan en que no es el momento.

Acaso el único tema que se escapó de ese libreto fue el inicio del ciclo lectivo 2022 en la Ciudad de Buenos Aires, que comenzará el 21 de febrero. Montenegro, que públicamente había pedido al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que lo retrase, quedó en una situación incómoda. La oposición le reclamó más firmeza en el planteo y no solo un comunicado a través de los medios.

El éxito, lógicamente, no es parejo para todos. Este miércoles 0223 reveló que algunos operadores del sector creen que el cambio en el perfil de los turistas no fue del todo beneficioso para ellos. “Nos faltó el público entre 40 y 70 años, que viene con la familia. Vino mucha más juventud que otros años, hay mucho after beach y eso deja menos consumo”, resumió el presidente de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica, Jesús Osorno.

En el municipio no tienen tan claro ese cambio de perfil. Aclaran, sí, que la llegada masiva del público joven fue una decisión estratégica. En el Polideportivo municipal, por ejemplo, este jueves tocará Wos. Y en Silos Arena, un espacio administrado por la Provincia, estará el viernes Nick Warren.

“Sabemos que el teatro no está bien y que puede haber algún sector comercial específico que esté por debajo de las expectativas, pero hay que analizar la temporada completa, no sólo enero”, pidieron desde el municipio.

Los bares de destilados son furor este verano en Mar del Plata.

Las autoridades también discuten la idea de que el público joven no consume. Las cervecerías están repletas, los nuevos sitios de destilados son furor y abrieron nuevos sitios, con gastronomía gourmet en lugares icónicos de Mar del Plata. “Hay un mix. Vino el turista de Punta del Este, con un gran poder adquisitivo, que no es masivo. Y también muchos pibes gasoleros que buscan los afters gratuitos”, resumió el responsable de un importante parador del sur de Mar del Plata.

Desde el municipio también destacaron una decisión de la provincia: “Arba no fue a buscar la tickeadora de nadie”. Y resaltan el trabajo conjunto en materia de seguridad y prevención. Todos los días se montan dos grandes operativos: uno en el sur y otro en Playa Grande.

En el primero se dan los principales eventos masivos de la temporada. Este sábado, sin ir más lejos, 14 mil personas vibraron al ritmo de Solomun en Mute. Playa Grande tiene otras complejidades y a la hora de la seguridad y la prevención también se aborda “como un evento masivo”. “Tanto a la hora que los chicos llegan como en la desconcentración se generan grandes aglomeraciones de personas. Hay mucha presencia policial, pero también personal de salud, del Sedronar, es un abordaje integral”, explicaron desde el municipio.

Tanto en el gobierno provincial como en el gobierno municipal celebran que esta temporada 2022, a diferencia de las últimas prepandemia, Mar del Plata haya asumido la centralidad turística, muy por encima de Carlos Paz, vedette de otros veranos. “Volvimos a ser el centro turístico de la Argentina”, resumen.