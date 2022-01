Todos por Vero: gran evento solidario para ayudarla a costear su tratamiento

Verónica Di Gerónimo, la mujer de 35 años que tiene un tumor en la cabeza, necesita de la ayuda de todos. Este viernes 7 de enero al mediodía se llevará a cabo un nuevo evento solidario para ayudarla a recaudar 20 mil dólares para costear los gastos del tratamiento no invasivo al que se tiene que someter en los próximos días.

El evento se llevará a cabo este viernes a partir del mediodía en la Villa San Francisco - San Francisco al 7800 -, un espacio de recreación y esparcimiento. La propuesta contempla pasar un día al aire libre en familia para colaborar con Verónica. La entrada es una donación a voluntad.

El lugar cuenta con servicio de buffet para almorzar y merendar, por lo que no estará permitido ingresar con bebidas ni comida. Además, hay un amplio salón de usos múltiples y suficiente espacio al aire libre para garantizar el distanciamiento necesario.

Quienes asistan también podrán hacer uso de las distintas canchas deportivas y la pileta con la que cuenta la Villa San Francisco. También habrá distintos shows, mini clases de baile, sorteos y bingos. Todo a beneficio de Verónica.

La mujer fue diagnosticada de un ependimoma nivel 2, un tumor que afecta sus sistema nervioso central. El 1º de diciembre fue intervenida quirúrgicamente en el Instituto Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y ahora tiene que someterse a mediados de enero a un tratamiento de radioterapia no invasivo.

"Por mi edad, recomiendan que me haga el tratamiento con una máquina que ellos tienen que no la cubre ninguna obra social. Es una máquina muy específica que afecta no solo la zona a tratar, sino todo lo que está alrededor y cuesta hasta 20 mil dólares", había comentado a 0223 semanas atrás.

Cómo colaborar

Titular: Verónica Alejandra Di Gerónimo

Caja de ahorro en pesos - Número de cuenta: 42006989667

CBU: 0140323503420069896678

CTA DNI Banco Provincia - Alias: Avión.Acta.Japón