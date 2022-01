Zabaleta recorrió las obras de urbanización del barrio Las Heras

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, visitó Mar del Plata para recorrer las obras de urbanización del barrio Las Heras y lanzar el programa Mejor Verano, una propuesta destinada al encuentro familiar a través del arte y la recreación y el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

“Que las familias puedan vivir mejor, con dignidad, es lo que nos mueve todos los días”, expresó Zabaleta y agregó: “Mi Pieza es un programa para que las familias de los barrios populares puedan vivir mejor; para que igualemos en la Argentina y que cada pibe y cada piba tenga las mismas oportunidades sin importar de dónde sean”.

Por su parte, la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, destacó el trabajo de las cooperativas y los movimientos sociales para avanzar en la urbanización de barrios populares y destacó el rol de Mi Pieza: “Es una gran celebración venir acá con el ministro a ver cómo este programa llega al corazón de las necesidades y le está cambiando la realidad de muchas familias. No me canso de recibir mensajes de muchas mujeres que han podido pasar de una casa de madera a una de material gracias a Mi Pieza”.

Los funcionarios visitaron a Daniela, una de las 896 mujeres de Mar del Plata beneficiarias del programa Mi Pieza, que ya invirtió en la ciudad más de 212 millones de pesos. Daniela se enteró del programa a través de un mensaje de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y se anotó con la ilusión de salir sorteada para construirle una habitación a su hijo. “Me puse muy feliz cuando me enteré que salí sorteada porque esto me cambia mucho la vida”, contó.

El Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante obras de urbanización en 11 barrios populares de Mar del Plata. Foto: MDS.

En estos momentos, en General Pueyrredón, la Secretaría de Intervención Socio Urbana del MDS está llevando adelante obras de urbanización en 11 barrios populares lo que implica una inversión total mayor a los 891 millones de pesos. Esto mejora directamente la vida de 3.407 familias. En particular, las obras en el barrio Las Heras equivalen a una inversión de más de 145 millones de pesos alcanzando a mil familias. Además, se generaron 70 puestos de trabajo.

Las obras apuntan a que el barrio tenga una red de agua potable, cloacas y red eléctrica. En todos los casos se están realizando conexiones domiciliarias como intralote. Por otro lado, se están construyendo más de 1700 metros cuadrados de rampas de acceso vehicular. Esto mejorará la accesibilidad de los vecinos y vecinas al barrio que también contará con arbolado, césped en veredas y cestos metálicos para los residuos domiciliarios.

En otro tramo de la recorrida, Zabaleta visitó, junto al secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, el Espacio de Promoción de Derechos Unzué donde recorrieron las instalaciones para conocer las obras de refacción y recuperación que se realizaron en ese edificio histórico y emblemático de Mar del Plata. También participó la directora de Anses, Fernanda Raverta.

En ese marco se entregaron órdenes de pago para la Asociación Civil Ayudemos de Corazón y la Pontificia Academia de las Ciencias Scholas Ocurrentes, dos organizaciones especializadas en políticas de niñez.

Mejor Verano

En una jornada cargada de color, alegría y encuentro familiar se lanzó Mejor Verano, una propuesta del MDS que recorrerá diferentes puntos de la Costa Atlántica durante enero y febrero. En esta oportunidad, la plaza Mitre, tradicional espacio marplatense, fue el escenario para dar el puntapié inicial a la presencia del Ministerio en la temporada.

El ministro recorrió los puestos de la feria de emprendedores de la economía popular y se detuvo especialmente para agradecer el trabajo de los operadores que trabajan en la posta sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación que funciona en el marco de Mejor Verano.

Juan Zabaleta lanzó en Mar del Plata el programa Mejor Verano. Foto: MDS.

Mientras, en el escenario central los shows de Los Cazurros, el grupo Panceta y los Papafritas, y los Rockan, y las distintas islas recreativas eran la atención principal para los niños y niñas que se acercaron con sus familias al lugar.

El fin de semana próximo, Mejor Verano estará en Santa Clara del Mar, municipio de Mar Chiquita.