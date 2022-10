Pidieron cuatro años de prisión para el conductor que atropelló y mató a Mauro Monsón

El próximo martes 18 de octubre se conocerá el veredicto y la sentencia en el juicio a Gastón Jofré por atropellar y matar a Mauro Monsón en noviembre de 2019. Con algunos matices, la querella pidió penas de entre 3 y 4 años de prisión más 7 de inhabilitación para manejar, mientras que la defensa oficial requirió el mínimo de la pena al considerar que no hubieron circunstancias agravantes.

El fiscal Rodolfo Moure solicitó una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento mientras que el abogado Maximiliano Orsini solicitó la imposición de cuatro años. “Considero que el imputado violentó el deber de cuidado ya que no circulaba a una velocidad precautoria de acuerdo a su estado general”, dijo el profesional a 0223.

Si bien no existió un control de alcoholemia posterior al impacto porque Jofré se presentó al día siguiente y las muestras se tomaron más de doce horas después, para Orsini el estado quedó en evidencia con la declaración de la joven que salió con él esa noche y que dijo que habían tomado ‘mucho’ y que estaba preocupada cuando la dejó en su casa.

En su declaración Jofré sostuvo que había tomado apenas un par de copas y que nunca pensó que había atropellado a una persona. Dijo que frenó a la cuadra y media convencido que había golpeado una piedra o un montículo de piedra y que al otro día cuando vio en los medios lo que había pasado, se presentó inmediatamente.

Aunque los peritos no pudieron establecer con certeza la velocidad a la que se desplazaba Jofré, el abogado del particular damnificado dijo que el exceso no se establece solo por las imágenes de las cámaras del COM sino por la proyección de las manchas hemáticas que dejó el cuerpo de la víctima en el carril contrario.

Por su parte la defensora oficial Carla Auad le planteó al Juez Correccional Jorge Rodríguez que debe imponerse el mínimo de la pena por homicidio culposo ya que no existieron circunstancias agravantes.