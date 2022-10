La compra venta de inmuebles, en alza: hubo 817 escrituras por un monto de $ 3.397 millones

Desde el Colegio de Escribanos Públicos de General Pueyrredon dieron a conocer a 0223 las cifras que corresponden a la compra venta de inmuebles del distrito durante septiembre, que arrojó números similares al mes anterior y con un alza del 16% en la comparación interanual.

“En agosto del 2022 se registraron 804 escrituras de compra-venta por un monto de $3.699 millones y ahora se conocieron los datos de septiembre, que fueron 817 escrituras, con un monto de $ 3.397 millones. Se sigue manteniendo la tendencia”, valoró en diálogo con 0223, Juan Pablo González Fortini, presidente del Colegio de Escribanos Públicos de General Pueyrredon.

En esa línea, el profesional argumentó que “los números en la comparación interanual sigue habiendo un incremento, que es del 16% con respecto a septiembre del 2021, donde hubo 705 escrituras de compra venta por un monto de 2.459 millones de pesos”, precisó.

Para el titular del cuerpo colegiado, “cuando comparamos con el primer semestre del corriente año con el de 2021, vemos que hubo un alza de cerca del 20%. Creemos que en lo que resta del año se seguirá manteniendo en esos márgenes”, evaluó.

“Todavía no podemos hablar de una franca recuperación, en eso, prefiero ser prudente. Para hablar de reactivación, tiene que nuevamente haber Procrear con créditos hipotecarios y no como ahora que son para refacciones. Hasta que suceda algo así, no habrá una reactivación con mayúsculas”, completó González Fortini.