Con un fuerte cruce, Montenegro y Kreplak reavivaron la polémica por el avión sanitario

3 de octubre de 2020, momento en que la ciudad transita su primer pico de contagios por Covid-19. Un avión sanitario de la Provincia traslada por la noche a un paciente del Higa por el faltante de camas de terapia intensiva. La foto de las maniobras en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Astor Piazzolla llega a los medios y el intendente Guillermo Montenegro explota contra el gobernador Kicillof y en un audio filtrado acusa una “operación” y luego niega el colapso del sistema sanitario.

Dos años después, y con los flashes de los medios nacionales sobre su figura por su reciente decisión de aumentar la reducción de su sueldo a un 30%, el jefe comunal volvió a cargar municiones contra la administración provincial por el episodio del avión sanitario, lo que valió una fuerte respuesta del ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

En el marco de una nota brindada el miércoles a la noche al programa “Solo una vuelta más” de TN, y tras señalar que la ordenanza de la Zona Roja fue "votada en contra por el kirchnerismo", Montenegro aseguró la presunta existencia de una política sistemática en contra de su gestión. “Vengo gobernando hace más de dos años con un gobierno provincial que discrimina permanentemente a Mar del Plata”, fustigó.

Allí apeló al caso del traslado de la polémica. “Yo tuve en la pandemia hasta una foto de un avión sanitario para mostrar que no había más en camas en Mar del Plata, porque tuve una posición, no de apertura sino de convivir con una realidad donde veía que la ciudad tenía una complejidad extrema, con un 26,8% de desocupación. Como hubo medidas no consensuadas con el gobierno provincial, te generaban este tipo de cosas”, acusó.

“No teníamos el tema de faltas de camas, sí, como ocurrió en toda Argentina, (el sistema sanitario) estaba estresado, pero no como para hacer una foto y una operación, que en definitiva fue una operación, para mostrar un problema que Mar del Plata no tenía”, concluyó ante la repregunta del conductor Diego Sehinkman.

A los pocos minutos, el ministro de Salud bonaerense y viceministro cuando sucedió el episodio, Nicolás Kreplak, recogió el guante y le respondió con un furioso tuit. “Particular manera de ´discriminar´ a los marplatenses: garantizando un avión sanitario para salvar una vida en pleno Covid, cuando no había más camas en la ciudad…pero al intendente, que no se ocupó de nada en la pandemia, le molesta la foto”.

El mensaje rápidamente circuló entre la militancia del Frente de Todos, sumando comentarios en contra del intendente marplatense. Uno de los que replicó el tuit de Kreplak fue el diputado nacional Daniel Gollán, ministro de Salud provincial durante aquel 2020 que marcó un antes y un después con la pandemia.

En tanto, este jueves se sumó el senador provincial del Pro, Alejandro Rabinovich sumó condimentos a la polémica. "Le recuerdo a Kreplak que lo del avión fue una clara operación ya que mandaron un fotógrafo a la madrugada al aeropuerto para tener esa foto, y en ese momento aún había camas en Mar del Plata", aseguró quien en 2020 ocupaba el cargo de coordinador del gabinete municipal.

"Fue para perjudicar a la ciudad, como fue ese decreto del gobierno nacional donde cambiaron una sola letra para discriminar a los marplatenses; como permitir abrir escuelas en el conurbano mientras que en Mar del Plata y en otras ciudades del interior permanecían cerradas y los chicos no podían ir a estudiar. O como cuando salían a filmar vecinos caminando por la costa después de tenerlos 14 meses encerrados. Lo peor es no hacerse cargo", concluyó.