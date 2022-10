Amplio respaldo del comercio y la industria naval de Mar del Plata a la búsqueda de petróleo

La primera jornada de la audiencia pública que se realizó este miércoles para debatir sobre el impacto económico, social y ambiental del pozo exploratorio Argerich, que tiene como objetivo determinar la existencia de hidrocarburos en la cuenca norte del Mar Argentino, contó con la participación de diversos referentes de la industria y el comercio en general de Mar del Plata, quienes mostraron un amplio apoyo al avance del proyecto.

La mayoría de los oradores que se mostraron a favor de la exploración y explotación off shore a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata pusieron de relieve el impacto que podría tener en el entramado económico y social la actividad en Mar del Plata, con su puerto como principal punto logístico.

En la primera jornada de audiencia pública también se pudo conocer el testimonio de funcionarios nacionales, empresarios del sector energético, autoridades de Equinor, Shell y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y también de distintos ambientalistas que expusieron en representación propia.

Para una mejor organización de la audiencia pública y previsión de los oradores, el orden del día se dividió en tres jornadas en las que expondrán en total 464 personas. Los testimonios continuarán este jueves y viernes.

Marcelo Guiscardo, titular del Cluster de Energía de Mar del Plata

"Esta es una oportunidad única para una zona que está inexplorada. Hay una cantidad de organizaciones abocadas a que este proyecto salga. Lo vemos como una fuente genuina de trabajo para Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires y la Argentina".

Blas Taladrid, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip)

"Son inversiones que vienen a complementar la actividad local y no a competir. Por su magnitud, hoy no las podrían realizar empresas locales, pero se complementan con las pymes de nuestro partido. Apoyamos estas inversiones que nos complementan y no compiten con las pymes locales, sino que las fortalecen".

Sandra Cipolla, presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (Abin)

"Expresamos enfáticamente nuestra opinión favorable en cuanto a la exploración y explotación off shore en el Mar Argentino. Es imprescindible que la evolución y sustentabilidad está basada en la disponibilidad y producción de energía. Sin energía no hay posibilidades reales de crecimiento. Tenemos una oportunidad de desarrollo y crecimiento para Mar del Plata, Buenos Aires y el país. Las experiencias indican que la industria off shore promueve un círculo virtuoso con otros sectores productivos como la industria metalmecánica, el transporte y la comunicación. Además, se puede desarrollar de manera complementaria sin ningún tipo de conflicto con otros sectores productivos, como la pesca o el turismo, generando un impacto en la economía a partir del impulso de más puestos de trabajo, que impactan en un mayor consumo y actividad comercial"

Gustavo Casciotti, titular de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme)

"Apyme lamenta la obstrucción que hoy pesa sobre el avance del proyecto. Estamos frente a una oportunidad enorme de modificar la matriz energética nacional, convertirnos en exportadores, incrementar el ingreso de divisas, contribuir a revertir la escasez de dólares y generar puestos de trabajo de calidad. Abogamos por lograr un entendimiento en el que el desarrollo y cuidado del medioambiente deben ser términos complementarios. El aspecto más saliente es la conversión de nuestro puerto en el punto logístico de apoyo a esta actividad y el efecto multiplicador que generará en todas las actividades económicas y su respectivo impacto positivo en materia de empleo. La exploración y posible distribución significarán un cambio radical en nuestra matriz productiva, con reversión del desempleo estructural que padecen Mar del Plata y Batán".

Ariel Alberto Triolo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

"Acompañamos el proyecto porque vemos una necesidad de ponerse al frente de generar una energía propia y sustentable. Estamos a favor de la explotación de los recursos naturales. Tenemos un lugar de privilegio y hoy en Mar del Plata es imperiosa la necesidad de nuevos empleos. La actividad te da la posibilidad no solo de expandir empleos genuinos, sino con salarios dignos. Creemos en la explotación de los recursos naturales de forma segura y sustentable".