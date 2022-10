Cómo protegerse del sol y el calor excesivo con cortinas roller y black out

Si bien el clima todavía no acompaña a los marplatenses, no falta mucho para el verano y en la previa, siempre es bueno ir pensando cómo acomodar la casa para no sufrir las altas temperaturas y darle un toque estético diferente.

Para ello, una buena opción son los sistemas de cortinas roller, que a través de distinta alternativas como las Black Out o las Sunscreen, proporcionan un ambiente más confortante y otorgan la luz justa para cada momento del día.

Además de las tradicionales cortinas textiles, como las voile suizo, gasa de hilo o las tusor crudo, están las modernas cortinas roller, que según sus fabricantes, “están fabricadas para el sol”, que ofrecen por su fabricación, ventajas adicionales contra las de tela, que protegen del sol pero no con la misma eficacia.

“Las roller ya vienen con filtro UV, además de poseer fibra de vidrio y retardación de llama que las otras telas no lo tienen. Ninguna roller es ignífuga como por ahí se dice por Internet, porque están hechas principalmente de fibra de vidrio”, aclaró Esteban Soriano, representante de la empresa Punto Cortinas.

Las cortinas roller ofrecen ventajas adicionales con respecto a las de tela.

En diálogo con 0223, el empresario marplatense explicó que hay varios tipos de cortinas roller, como las Blackout Premium, la Sunscreen, el sistema doble (Blackout Premium + Sunscreen), las traslúcidas decorativas y las rústica.

“A la hora de elegir una cortina, depende la cantidad de horas-sol que tenga el ambiente y hacia dónde esté orientado. Si da el sol de la tarde y con mayor carga horaria, lo que se aconseja es un black out de roller, que es el que más frena la temperatura. Porque el vidrio es conductor de temperatura, incluso si tenés ventanas doble vidrio DVH (doble vidriado hermético). Estas ventanas son bárbaras en cuestiones acústicas y en invierno, pero en verano, es contraproducente porque es como tener un calefactor prendido y no se puede apagar, ya que hace efecto lupa dentro de la cámara e irradia calor hasta la noche”, razonó.

La empresa marplatense ofrece cortinas de alta calidad.

En ese aspecto, ponderó las ventajas de contar con una cortina black out sobre otra del tipo tradicional. “Dentro de las opciones están las cortinas Sunscreen -que posee una tela microperforada, que detiene el reflejo del sol y baja un poco la temperatura. Pero en ciertos casos, el black out es mejor. Lo ideal es colocar cortinas dobles, es decir, un Black Out y un Sunscreen, pero por costos, a veces se complica”, dijo.

Claves para comprar una roller y prolongar su vida útil

Si la idea es comprar una cortina de estas características en Internet, el especialista aconsejó tomar los recaudos necesarios por el tipo de calidad que se ofrece en línea, que suele ser de menor calidad y no ofrece la protección correcta del sol ni tiene la durabilidad de los buenos productos.

“En este tipo de cortinas, hay muchas variedades y hay que tener sus precauciones a la hora de comprar, porque hay mucho black out dando vuelta más económico en internet, pero en realidad es black out para hacer gráfica, para imprimir: no tiene filtro UV ni fibra de vidrio ni retardación de llama. Son black out de dos capas y los de buena calidad son de 4 capas: 2 capas vinílicas, una de color, la tercera es negra para que no traspase la luz y la cuarta son pelos de fibra de vidrio desparramados en la tela, para que no se deforme con la temperatura”, precisó.

En relación a la limpieza, las cortinas roller son lavables pero hay que tener en cuenta algunos consejos para no arruinarlas con productos que pueden resultar corrosivos para la tela. “Este tipo de cortinas son enemigas de la lavandina y otros productos. Son telas lavables pero se hacen solamente con detergente y agua o jabón blanco y agua. No se lava con materiales tipo CIF, porque tiene amoníaco y queman las telas y ahí empiezan los problemas”, advirtió Soriano.

El precio de las cortinas roller arranca en los 6400 pesos el metro cuadrado y si bien el costo puede resultar no económico, para los especialistas las bondades del material, sumado al ahorro energético –en el caso de poseer aire acondicionado- y la estética del ambiente, hacen que tenerlas sean para muchos años siempre con los cuidados suficientes.