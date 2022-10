Preocupación de vecinos de Las Heras por la toma de terrenos: “Querían sacarlos a los tiros”

La ocupación ilegal de varios lotes durante el fin de semana sobre la avenida Fortunato de la Plaza 8700, a escasos metros del Polideportivo Municipal, provocó sorpresa e indignación de los vecinos del barrio Las Heras, que temen que en la zona crezca la inseguridad.

“No estamos en contra de esta gente, porque por ahí no tienen casa pero estos terrenos tienen dueños. Y si quieren vivir ahí, que sea organizadamente, que tengan calles, luz y agua. Pero sabemos que ahí se va a meter gente de todo tipo y corren riesgo nuestras familias, porque se van a meter en nuestras casas a robar, porque como en todo, hay gente buena y mala. Estamos en riesgo los vecinos”, manifestó Carmen Rasente, presidenta de la Sociedad de Fomento de Las Heras.

En declaraciones a 0223, la vecinalista contó que en las últimas horas habló con autoridades policiales, que le comentaron que “desde la Fiscalía Nº12 les dijeron que no los desalojaran”, situación que generó más nerviosismo en el barrio. “Nosotros queremos que el barrio esté cada vez mejor, con sus plazas arregladas, sus calles y estas cosas nos ponen mal. Ayer tuve que parar a la gente, porque querían sacarlos a los tiros. Es una pelea de pobres contra pobres”, lamentó.

Rasente sostuvo que desde el inicio de la toma, se comunicó con las autoridades judiciales, de la comisaría sexta y el municipio. “El Intendente me dijo que estaban ocupándose del tema. Pero si no hay novedades, hoy todo el barrio lo va a llamar”, señaló.

“Anoche, cuando vimos que armaron unas carpas y se quedaron ahí, nos acercamos con unos vecinos y hablamos con esta gente desde la calle. Yo le pregunté si eran de alguna organización social y me dijeron que no. Uno me dijo que no tenía vivienda. Pero andaba en un auto moderno. Así como había otros que bajaban tirantes desde una Ford Ranger. Los terrenos dicen que son de Obras Sanitarias y están sobre una cava. Imaginate que con cualquier lluvia, se van a inundar”, dijo la fomentista.

En tal sentido, señaló que en 2021 también se dio una usurpación de terrenos frente a la actual zona en disputa. “Ahora parece que la gente se está organizando, pero al principio era un desastre, porque no tienen ningún servicio. Hasta una pobre mujer murió en su casilla en un incendio. No queremos que pase lo mismo en el barrio”, concluyó.