Montenegro: "El que toma un terreno es un delincuente"

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, informó que se presentó ante la fiscalía especializada en usurpaciones para que desalojen los terrenos usurpados en el barrio Las Heras. "El que toma un terreno es un delincuente", dijo.

“En este tema no hay grises, el que toma un terreno es un delincuente y esto hay que tenerlo bien claro”, sostuvo Montenegro en una conferencia de prensa convocada en el COM, donde se presentó junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

El jefe comunal señaló que la zona ocupada por unas 30 familias en el predio lindero al Polideportivo del barrio, está comprendida por terrenos de titularidad municipal, que son utilizados como un reservorio de agua ante inundaciones. “Estos fueron los motivos por el cual hoy me presenté ante la Fiscalía 12 como particular damnificado, poniendo a disposición toda la documentación que hay en el Municipio”, agregó.

Respecto al pedido de desalojo realizado ante la Justicia, el intendente detalló que ahora la Fiscalía deberá determinar si el mismo se eleva al Juzgado interviniente. “El pedido no es solo porque el Municipio sea el propietario, sino porque (la toma) está afectando a los vecinos”, remarcó, haciendo hincapié en la utilidad que tiene el predio como reservorio de Osse. Si bien aclaró que no hay plazos, indicó que sí hay “urgencias, porque se está cometiendo un delito en este momento”.

Sobre la dinámica bajo la cual se dio la ocupación, Montenegro contó sobre “camionetas que llegaban la tarde noche del domingo, con tirantes”. Además, estimó que “da la sensación de no haber sido algo espontáneo, sino que hubo una organización”.

Por otro lado, al ser consultado por la prensa, reconoció la problemática habitacional que se vive en la ciudad, aunque consideró que no puede ser utilizada como justificativo de la toma. “Son dos cosas distintas. Se está trabajando desde la Municipalidad, pero esto no puede llevar a las usurpaciones de terrenos. Estamos trabajando con el gobierno nacional y provincial, sabiendo que hay un déficit habitacional, pero no es la forma de resolverlo tomando terrenos”.

El conflicto se inició el domingo cuando desconocidos ocuparon la zona delimitada por la ex39, entre Guerrico y Reforma Universitaria, donde delimitaron terrenos con palos e hilos. Además, montaron una treintena de carpas para pasar la noche.