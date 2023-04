Para evitar tomas, la justicia aconseja alambrar los terrenos "para que no parezcan abandonados"

Luego de la finalización del desalojo del predio de Mac Gaul entre Tetamanti y la ex39, el fiscal Juan Pablo Lódola confirmó que habrá presencia policial en los próximos días pero aclaró que la seguridad de las tierras corresponde al privado.

Presente durante el desalojo, el fiscal Lódola se mostró conforme con el operativo. "Veníamos viendo en la semana que la situación se estaba descomprimiendo, porque varias personas voluntariamente se estaban retirando, juntando sus cosas. Anoche vimos una situación similar porque había pocas personas. Hoy hicimos una avanzada con Desarrollo Social, personal policial y se empezó un dialogo con las pocas personas que quedaban en el predio y voluntariamente fueron retirando. Pidiendo que las precarias viviendas, con palos y chapas, las querían mantener y solicitaron si se podían acercar a algunos lugares", señaló.

En ese punto, el fiscal confirmó que una vez que la gente se retiró de los terrenos, "se abrió un dialogo de acuerdo a la postura de la municipalidad", aunque aclaró, "esto escapa a la cuestión puramente jurídica y penal, si ha habido asistencia social y si ha habido algún tipo de ayuda por parte de la municipalidad".

"Las personas se están retirando a domicilios de familiares. Hay una familia con menores de edad, que están siendo asistidos por Minoridad y otro caso que está siendo estudiado por el area de Desarrollo Social", señaló.

El fiscal Pablo Lódola confirmó que los terrenos desalojados poseen dueño. Foto: 0223.

Consultado acerca de los dichos de algunas familias, que anticiparon que volverán al lugar, Lódola confirmó habrá presencia policial "sobretodo por el fin de semana largo de Semana Santa".

En ese contexto, el fiscal aclaró: "Pero tenemos que entender que son terrenos privados, los dueños son los que deben encargarse la propia seguridad: me refiero no de la seguridad privada, sino de alambrar, de poner carteles, de tener emprolijados los terrenos. Todo lo que facilite para que después no tengamos los inconvenientes que tenemos en este y otras causas, donde los terrenos están aparentemente abandonados y es lo que se presta para que las personas necesitadas en unos casos y en otros no tanto, ingresen como en este caso, en forma violenta y por eso se formó una causa penal. Y en otros casos, cuando es así, se tramitan en sede ante un juez civil", dijo.

En relación a las familias que protagonizaron la toma, Lódola explicó que "están notificadas, en sentido amplio, procesadas y después se vera en qué casos puntuales se va a avanzar en el proceso penal".

Ante la consulta de 0223, el fiscal prosiguió en su explicación: "No es que tengan responsabilidad (los propietarios), el tema de los terrenos, sobretodo, porque no están protegidos de ningún modo. A diferencia de si hay una construcción y el hecho que si están construidos ya cuando ingresan, lo hacen en forma en general, violenta. No es que el estado castigue al dueño que no se ocupa de alambrar, porque a veces no tiene los medio económicos para hacerlo. Pero es una temática muy particular, porque esta legislada tanto en el Código Penal como en el Civil. Incluso en el Código Civil, se prevén acciones y derechos, incluso a partir de la ocupación de mala fe. Se llama juicio de usucapion, de adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, que es un proceso que se hace en sede civil y es por cierto paso del tiempo, 10 o 20 años, ocupando las personas, puede un juez civil hacerlos propietarios. Y por el otro lado, la cuestión penal que es mucho más limitada, que está acotada, a los casos que se ejerce violencia, amenazas para ingresar. Lo que uno aconseja desde el estado, que los dueños tienen que tener lo más delimitado y protegido su terreno porque después vienen este tipo de conflictos. Repito: no es que uno esté castigando al dueño que no hace los deberes", insistió.

Por otra parte, confirmó que los terrenos tienen dueño, rechazando la versión sostenida por los ocupantes del predio, que incluso esta mañana advertían que iban a regresar. "Hasta donde nosotros tenemos comprobado en expediente penal, estos terrenos tienen dos dueños. Ya se ha hecho y pedido catastro en la municipalidad", aseguró.