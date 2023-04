Tal como estaba previsto, este miércoles a primera hora y en medio de un fuerte operativo de seguridad se desalojó a las personas que habían tomado terrenos en el barrio Las Heras. Si bien no ofrecieron resistencia, las familias que participaban de la ocupación, sin tener a dónde, ratificaron que volverán al lugar ubicado en Mac Gaul, entre Fortunato de la Plaza y Tetamanti, porque -aseguran- “no es de nadie” ya que el propietario murió hace aproximadamente una década.

Rocío, una de las mujeres que participaba de la toma, confirmó que los 250 efectivos policiales no ejercieron “ningún tipo de violencia ni de maltrato” al momento de obligarlos a abandonar los terrenos, pero advirtió que el gobierno de Guillermo Montenegro no sólo les ofreció una alternativa habitacional, si no que además, intentó quedarse a cargo de los menores de edad en caso de que no se fueran. "Es doloroso porque nos amenazaron con sacarnos a nuestros hijos si no nos íbamos", advirtió la mujer, que es madre de tres chicos que ahora quedaron literalmente en la calle.

La situación de Rocío, que se replica en las otras familias que tomaban el predio, es compleja: es sostén de familia, no tiene trabajo y es una de las miles de personas a la que le dieron de baja el plan social, ingreso que destinaba al alquiler de una vivienda para sus hijos. "A partir de ahora no sabemos qué vamos a hacer. Ahora se muestran todos preocupados pero después nos van a dar la espalda", sostuvo en declaraciones a la prensa.

También contó que el municipio les entregó un bolsón con mercadería (azúcar, puré de tomates, arroz y fideos) y propuso a las madres alojarlas en un hogar, oferta que fue rechazada de plano porque ello implicaría la separación de los integrantes de una misma familia.

Frente a este panorama y si bien se fueron del terreno "voluntariamente", Rocío se mostró convencida de que regresarán porque entienden que esas tierras "no tienen dueño porque se murió".