La construcción marplatense, con buenas expectativas para el 2023: "Hay varios pedidos de obra privada"

En el marco del tercer coloquio sobre Política, Economía y Real State (Peyre 2022), que por segundo año consecutivo se realiza en Mar del Plata, el titular de la Uocra local, César Trujillo, adelantó que ya hay varias obras privadas encaradas para el 2023 y que el empleo en el sector "está en plena ocupación".

"El que tiene oficio está trabajando", afirmó el secretario general del gremio de la construcción, que valoró el importante coloquio que se desarrolla este jueves en el Hotel Sheraton, "que siempre es una buena noticia a que se junten empresarios y desarrolladores para ver cómo sigue la construcción, que es lo que nos da para vivir".

El dirigente local mencionó que esta mañana pudo hablar con el intendente Guillermo Montenegro para ver cómo sigue el empleo del rubro en la ciudad y las noticias son buenas. "El secretario de Obras y Planeamiento, César Gónzalez, me dijo que hay varios metros cuadrados pedidos de obra privada, que esperemos se haga realidad porque invertir hoy en Argentina, es complicado", evaluó en declaraciones a 0223.

César Trujillo, secretario general de la Uocra MDP, valoró el encuentro Peyre 2022 en la ciudad. Foto:0223

El Gasoducto de la Costa

Ante la consulta de este medio, Trujillo lamentó la parálisis de la obra que prevé el aumento de la capacidad de servicio de gas para la región. "No hay ninguna novedad y la obra está parada, troncada en Las Armas. Es una obra con una inversión muy grande. No sé porqué no atienden a esto. Para mí no tienen el material suficiente de gas para hacerlo y que comprende desde Dolores hasta la costa. Más allá de eso, se está haciendo el gasoducto Néstor Kirchner, donde hay más de 5 mil trabajadores de la construcción ahí", valoró.

Por último, se refirió a la mano de obra que demandaría la explotación petrolera a 370 kilómetros de la costa de Mar del Plata, que en las últimas horas surgió la posibilidad que la multinacional de origen noruega Equinor, desista de su construcción ante la paralización de las tareas por un fallo judicial. "Nosotros apostamos al pozo off shore de petróleo. El mundo vive de esto y no podemos estar en la cola del mundo siempre. No hay que poner el palo en la rueda al inversor", completó.

Este jueves, bajo el lema "Claves y estrategias para una Argentina con futuro", los principales actores de la escena política y empresarial de la ciudad y el país, darán su visión actual de la coyuntura nacional en sus respectivas especialidades. Durante la jornada, expondrán los empresarios Martín Cabrales (vicepresidente de Cabrales); Gabriel Martino (fundador de BF Linvest y expresidente del Hsbc); Christian Otero (CEO Lucciano´s); Florencia Miconi (CEO de Constructora Imasa); Juan Nápoli (presidente de Valo), Fernando Aguerre (presidente de ISA), Jerónimo Mariani (CEO Estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas), entre otros.

También participarán figuras de la política como el intendente Guillermo Montenegro, el economista Carlos Melconián y el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad.