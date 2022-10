Melconian: “Massa no es Pep Guardiola pero puede ser Caruso Lombardi”

El paso de Carlos Melconian por el tercer coloquio sobre Política, Economía y Real State (Peyre 2022) que se desarrolla este jueves en Mar del Plata dejó muchas definiciones. Las críticas lapidarias al Gobierno de Alberto Fernández, las chicanas a Sergio Massa, y el anticipo de la hoja ruta que propone para los destinos de la economía a partir del 2024, sintetizan los momentos más destacados de la extensa charla que brindó el extitular del Banco Central en el Sheraton ante un centenar de empresarios.

Ante la primera pregunta del periodista Paulino Rodríguez (La Nación +), el economista dejó en claro que, para él, la gestión de Fernández ya está “terminada”. “Este es un gobierno que se reformateó y si bien yo trato de respetar la envestidura presidencial, la verdad que Alberto está… en otro tema”, graficó.

También advirtió que Sergio Massa, quien asumió en el Ministerio de Economía para tratar de reencauzar la crisis que se profundizó en el Gobierno con la salida de Martín Guzmán, “no está alcanzando” porque “no logró revertir la inflación ni la expectativa devaluatoria del dólar oficial”.

“Yo no sé si Massa es la última bala… es cierto que tiene más espalda que sus antecesores, pero no va a ser el Pep Guardiola de Argentina”, sostuvo, con sus habituales metáforas futboleras, y sentenció: “Puede ser, en el mejor escenario, un Caruso Lombardi, lo cual es un mérito: es decir, te salva del descenso pero no te saca campeón”.

En este sentido, el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea mostró cierta incertidumbre por las variables económicas que dejará el Gobierno de Fernández. “No sabemos mucho pero sí sabemos que va a ser un quilombo”, resumió, aunque enfatizó: “Yo igual soy optimista porque es cierto que tenemos fuego sagrado: nadie quiere vivir en una cagada”.

Sin miedo al ajuste

Si bien insiste en que se encuentra “por arriba de la grieta”, el expresidente del BCRA conserva fuertes vínculos con Mauricio Macri y es uno de los candidatos más fuertes a ocupar la conducción del ministerio de Economía en caso de que Juntos por el Cambio triunfe en las elecciones ejecutivas del 2023.

Incluso, durante la charla en el Sheraton, Melconian confesó que mantuvo conversaciones con el expresidente, así como con otros líderes de la coalición opositora como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Facundo Manes, para reconstruir el ministerio que podría dirigir en los próximos años. “Lo he hablado mucho con todos ellos. El ministerio no se puede dividir en 8. Es inmanejable”, consideró.

El hombre de Mediterránea también instó a que la Argentina le pierda “el miedo a la palabra ajuste”. “Este Gobierno habla de que multiplicaron los planes, que ahora cualquiera se jubila, pero hicieron todo eso y la gente sigue viviendo para el orto. No, no hay que tenerle miedo el ajuste. Porque además es lo que viene sucediendo en los últimos 12 años de manera ininterrumpida. Hay que corregir las cosas y generar horizonte; de horizonte no se vive pero el desarrollo, el saber que se está haciendo el esfuerzo para lograr algo, es muy bueno”, sostuvo.

A la bimonetariedad

Desde principios de año que el economista se encuentra trabajando en un plan “de desarrollo capitalista occidental y progresista” para ponerlo en práctica en el 2024 en país. Al adelantar algunos lineamientos, confesó que estudia seriamente la posibilidad de que la economía argentina sea bimonetaria. “Esto es la convivencia y no la competencia de monedas que tienen un régimen cambiario y van a tener una política cambiaria. Va a haber un sistema bancario adaptado al régimen bimonetario y se debe construir un mercado de capitales. Para el hombre común, esto significa, básicamente, la posibilidad de utilizar la moneda que vos quieras”, aclaró.

También mencionó como prioridad la búsqueda de equilibrio fiscal, a través de un bajo del gasto público en “cuatro o cinco puntos”, y una reforma previsional y hasta del Código Civil. “Necesitamos estabilidad y que se derrumbe la tasa de inflación. La política tiene que tener un acuerdo de que va a apoyar este cambio. Tiene que haber un gobierno de capitalistas y occidentales. Y con eso viene el respeto a la propiedad privada y a las reglas de juego”, aseveró.

Melconian dijo que el plan económico que elabora por esta fecha se sustenta sobre tres bases: por un lado, la estabilidad macroeconómica; por otro, una desregulación para “abrir la posibilidad de hacer negocios en el sector privado” y una “reforma del sector público”, algo que pretende plasmar imitando la experiencia que tuvo Uruguay como la Ley de Urgente Consideración (LUC), conocida como “ómnibus”.

El tercer Peyre 2022 congrega a lo largo de este jueves, en el hotel Sheraton, a un centenar de figuras de la escena política y empresarial de la ciudad y el país para reflexionar sobre la coyuntura nacional y las perspectivas de futuro.