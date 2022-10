Cabrales: “Nosotros no somos causantes sino víctimas de la inflación"

El vicepresidente de la empresa cafetera de Mar del Plata, Martín Cabrales, afirmó que la industria de la alimentación en la Argentina “es víctima de la inflación” y afirmar lo contrario, “es un grave error”.

En el marco del tercer coloquio sobre Política, Economía y Real State (Peyre 2022), que por segundo año consecutivo se realiza en Mar del Plata, el referente de Café Cabrales, lamentó que “la Inflación es multicausal” y remarcó que “nosotros en la industria somos víctimas de la inflación”.

“Decir que la industria es causante de la inflación es un grave error. En realidad, nosotros sufrimos la inflación. La inflación no se genera por una sola cosa, es por varios motivos. Como dijo (Carlos) Melconián –uno de los oradores del coloquio- no es fácil, nos va a llevar mucho tiempo en el que todos los argentinos no va a poder sacar los pies del plato”, analizó.

Martín Cabrales fue uno de los expositores más destacados en el encuentro de empresarios. Foto: 0223.

Por otra parte, Cabrales valoró el crecimiento del Parque Industrial “General Savio”. “Veo industrias nuevas y que siguen llegando inversiones a Mar del Plata, en el tema inmobiliario de la real state y también en la fabricación, la industria y también el comercio”, mencionó.

Por último, el empresario marplatense consideró “un éxito” al coloquio sobre Política, Economía y Real State, que por segundo año consecutivo se realiza en Mar del Plata. “Me parece interesante salir de la coyuntura y juntarnos para conversar en un país distinto, con metas en comunes. Todos los empresarios concordamos en muchos puntos de vista y en soluciones para la Argentina, entendiendo que el país necesita trabajo genuino, industria, comercio y crecimiento. Y Mar del Plata es una ciudad que ofrece todas esas posibilidades. La ciudad tiene en el desarrollo de nuestro país y en el futuro inmediato, que jugar un papel muy importante”, concluyó.