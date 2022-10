Fin de semana XXL: taxistas anticipan que habrá un mejor servicio pero “no será 10 puntos”

A pocos días del inicio del feriado largo por el Día de la Diversidad Cultural, que este año inicia el 7 de octubre, los taxistas de Mar del Plata anticipan que habrá un “mejor servicio” en los horarios de mayor demanda de pasajeros aunque admitieron que “todavía falta” para asegurar un transporte público de calidad.

El feriado del 12 de Octubre del 2021 quedó de manifiesto la falta de taxis y remises en la franja nocturna, con enormes filas de pasajeros en busca de transporte en la Ferroautomotora, el aeropuerto o en puntos neurálgicos de Mar del Plata. Desde ese tiempo a este parte, desde el Municipio y el sector de trabajadores buscaron implementar distintas estrategias para garantizar un mejor servicio, pero según la mirada de la Sociedad de Conductores de Taxis, la normalización de las inspecciones -que desde el 2020 no se realizaban- fue clave para una mejora.

En diálogo con 0223, Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, adelantó que debido al aumento en las inspecciones municipales y a que algunas empresas decidieron redoblar los esfuerzos, como el uso del GPS, “está mejor el servicio pero no estamos 10 puntos”.

Los taxistas admiten que mejoró el servicio pero que aún quedan cosas por hacer para normalizarlo. Foto: 0223

“Desde el Municipio informaron que ahora hay un alto grado de presentación de unidades a las últimas inspecciones en casi el 90% de las licencias que tenían que presentarse según el cronograma. Sucede que desde que comenzó la pandemia en 2020, durante 3 años no se hicieron y muchos titulares no presentaron los taxis: algunos trabajaban algunas horas a la mañana como para salvar los costos de mantenimiento porque por ahí tenían otros ingresos y otros directamente se les jubilaba el chofer o morían los titulares. Con la vuelta a la normalidad, desde junio se empezaron a hacer las inspecciones, como siempre se hacía. Recordemos que si no se presentan los autos, el Municipio puede sacarles la licencia”, remarcó el titular de la firma ServiTaxi.

En ese punto, Sánchez señaló que los taxistas “ven con buenos ojos” que se vuelva a las inspecciones ya que “es fundamental que haya un ente regulador” e insistió con la posición de la Sociedad de Conductores de Taxis acerca que la falta de taxis, sobretodo en los horarios nocturnos “es una culpa compartida”.

Para el titular de la Sociedad de Taxis, con la normalización de las inspecciones, “el servicio está mejorando lentamente mes a mes y notamos que hay mas autos en la calle. No así, todavía el servicio nocturno esta susceptible de una mejora mas pronunciada. Sabemos que hay algunas quejas pero bastante menos que las del principio” y sostuvo que la empresa que representa “va a implementar un cronograma obligatorios durante los fin de semanas y sobre todo los extralargos“, aseguró.

Y remarcó: “Vamos a marcar una pauta. No queremos instalar falsas ideas a funcionarios que quieren implementar aplicaciones ilegales que no cubren el servicio nocturno ni feriados, como ya se ha visto comprobado en ciudades donde funcionan, como Rosario, Córdoba o Buenos Aires”, completó Sánchez.