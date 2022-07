De 358 taxis que debían inspeccionarse más de 100 no se presentaron

Mientras sigue la polémica por la intención de una parte del oficialismo de permitir el desembarco de las plataformas digitales a Mar del Plata ante la falta de servicio, desde la Sociedad de Conductores de Taxis cuestionaron al Municipio por la “falta de control”, que a su entender genera “anarquía” en el sector.

En un comunicado al que tuvo acceso 0223, titulado "La culpa es compartido", que lleva la firma de Raúl Vicente, referente de los taxistas, se afirma que de las 358 unidades que debían presentarse a realizar la inspección anual obligatoria en el mes de junio, más de 100 licencias no acudieron. “Llamativamente no dieron señales de vida, y que la causa de esta inédita deserción de cumplimentar la inspección anual no fue la obligación de tener instalado el dispositivo GPS, porque la gran mayoría de los taxis que acudieron cumplieron con ese requisito, y quienes se presentaron sin el GPS recibieron 15 días de prórroga para instalarlos”, señalaron desde la Sociedad de Conductores.

Desde la entidad, se advierte que “lo sucedido en junio, el primero de los 5 meses de inspección de los automóviles taxímetros, se repetirá en los meses venideros”, ya que hay “cabal conocimiento del gran número de licencias paralizadas o que realizan laboral durante muy pocas horas”.

Los taxistas aseguran que todos estos argumentos “han sido reiteradamente explicados a distintos funcionarios municipales”, inclusive al Intendente Montenegro y al Secretario de Gobierno, “para que entiendan el origen de la notoria baja que ha experimentado el nivel del servicio de taxis a partir de marzo de 2020”.

“Para revertir la situación actual es necesario que el poder municipal tome las medidas pertinentes para que la totalidad de la flota realice la inspección anual obligatoria y que todas las unidades tengan instaladas el dispositivo GPS como elemento de control de servicio. Recién en ese momento, es decir a fines del mes de noviembre, como bien lo dice el informe de la Subsecretaria de Movilidad Urbana, se tendrán las herramientas necesarias para hacer un análisis y tomar las decisiones adecuadas en materia de política del transporte público”, indicaron en el escrito.

A modo de opinión, los taxistas remarcaron su preocupación acerca "si el poder político asumirá su importante cuota de responsabilidad por no haber realizado desde el año 2019 ningún tipo de control sobre el servicio de taxis, que debe remarcarse es un Servicio Público que ha llegado a tal grado de anarquía debido a que el poder municipal no cumplió con su función de contralor. O bien va a tener una mirada de conveniencia política, percibiendo que en la actualidad el humor de la gente ha cambiado en relación a los taxistas, siendo estos señalados como los únicos responsables del faltante del servicio, fundamentalmente en horario nocturno. Buscando así coincidir con el pensamiento de la gente, como una forma de capitalizar voluntades. Y ya pensando en las elecciones del año próximo, podrían aceptarse ideas que permitan la habilitación de otras formas de transporte”, manifestaron.