Cómo sigue la competencia del Festival de Cine

La 37° edición del Festival Internacional de Cine entra en su recta final. Este jueves finaliza la competencia argentina con la proyección de Herbaria, de Leandro Listorti.

La Competencia Internacional, en tanto ofrecerá este jueves dos novedades de relevancia. Por un lado O trio em mi bemol, nuevo trabajo de la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, basada en la obra teatral de Éric Rohmer, The Kagelstatt Trio. Allí, una ex pareja mayor se reúne un año después de su separación para tener una serie de charlas sobre música y amores.

Además se verá Cambio cambio, segunda película del director argentino Lautaro García Candela, un curioso thriller callejero ambientado en el universo de los “arbolitos”, personajes típicos de la city porteña dedicados a comprar y vender dólares; la ternura y la amistad ocupan un espacio central en la vida de estos protagonistas.

Por su parte la Competencia Argentina llega a su fin con la exhibición de su último título seleccionado. Se trata de Herbaria, de Leandro Listorti, quien relaciona el mundo y los procedimientos de la botánica con su propio trabajo en la búsqueda y preservación de archivos fílmicos, lo que ha moldeado su visión como cineasta y su forma de hacer cine.

En tanto que Tinnitus, del brasileño Gregorio Graziosi, narra la historia de una nadadora especializada en saltos ornamentales cuya vida se desmorona al verse aquejada por la afección del título. A partir de un minucioso trabajo de diseño sonoro, la película se convierte en una experiencia sensorial inquietante.

Por último, la Competencia Estados Alterados le dará pantalla a cuatro nuevos títulos. Se trata de Afterwater, un tríptico que trabaja sobre tres formatos distintos (16mm, video y digital) y utiliza los recursos del documental, la ficción y el cine experimental, con el agua como elemento aglutinador. Dirigida por Dane Komljen, la película navega por el vínculo que las personas establecen con ella.

También se verán los cortometrajes Maria Schneider, 1983, de Elisabeth Subrin; The Newest Olds, de Pablo Mazzolo; y Manuale di cinematografía per dilettanti – Vol. 1, de Federico Di Corato, que se proyectarán juntos.

La grilla de Autores y Autoras reúne los últimos trabajos de dos cineastas que ya son clásicos del Festival. Se trata de Walk Up, del surcoreano Hong Sang Soo, y de Sinfon14, de Raúl Perrone. La primera es la historia de un director de cine cuya vida se ve conmovida por los vínculos efímeros que entabla con distintas mujeres, a partir de charlas que transcurren en los diferentes pisos de un mismo edificio. Hong en estado puro. En la segunda, el maestro de Ituzaingó vuelve a poner su habitual arsenal estético a disposición de una historia de época sobre un grupo de aristócratas que escapan de perseguidores desconocidos hacia un lugar indeterminado.

La propuesta de la sección se completa con Tales of the Purple House, de Abbas Fahdel, y el documental de ensayo Lynch/Oz, de Alexandre O. Philippe. Mientras que la sección Nuevas Autoras - Nuevos Autores tendrá como novedad la proyección de I Love My Dad, de James Morosini.