Exequiel Palacios, la buena noticia de la jornada de sábado

El mediocampista Exequiel Palacios completó sin complicaciones su partido con Bayer Leverkusen por la Bundesliga y el delantero Julián Álvarez sumó unos pocos minutos con Manchester City en la Premier League, antes de sumarse en el transcurso de este fin de semana al plantel del seleccionado argentino que disputará el Mundial de Qatar. Además, el lateral Nahuel Molina fue titular y el volante Rodrigo de Paul jugó el segundo tiempo en la victoria de Atlético de Madrid por la Copa del Rey; y el defensor Juan Foyth sumó minutos en la goleada de Villarreal por el mismo torneo español.

El tucumano Palacios, uno de los últimos en ingresar a la lista de 26 convocados por la baja de Giovani Lo Celso, integró el once inicial del Leverkusen en la victoria 2-0 frente al Stuttgart. La disputa de la totalidad del juego representa una buena noticia para el ex River Plate, que sufrió varias lesiones en los últimos meses y no pudo participar en los amistosos contra Honduras y Jamaica en septiembre pasado por la dolencia en el muslo derecho. Palacios contrató a dos especialistas para ganarle la carrera al reloj y se reincorporó hace dos semanas a los entrenamientos del Leverkusen con la misión de ponerse a punto para la máxima cita del fútbol. El volante fue clave en el inicio de las Eliminatorias mundialistas pero padeció una grave lesión en sus costillas contra Paraguay cuando lo golpeó Ángel Romero, la que fue calificada por el jugador como "la peor de su carrera".

Este mismo sábado, en el primer turno de la mañana argentina, el cordobés Julián Álvarez sumó poca acción en la derrota de Manchester City (2-1 con Brentford) ya que apenas ingresó cinco minutos, un alivio del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Es que la pelea mano a mano entre la UEFA y la FIFA por el calendario llevó a los jugadores a exponerse al límite físico con sus compromisos a una semana del inicio del Mundial. Álvarez es uno de los que se ganó el espacio por lo hecho en River durante el último año y medio, y también por cómo se asentó en Manchester City, uno de los equipos más importantes del mundo, como relevo del noruego Erling Haaland.

El marcador Cristian Romero, un hombre vital en la estructura defensiva del equipo, no estuvo hoy en los convocados del Tottenham porque transita la recuperación de una fuerte distensión muscular en el gemelo de la pierna derecha. “Cuti” no juega desde el 26 de octubre pasado y quedó marginado de seis partidos con su club. En consecuencia, tendrá un total de un mes de descanso y recuperación para el debut del martes 22 contra Arabia Saudita.

Por otro lado, Molina y De Paul tuvieron acción en la victoria 2-0 del Atlético de Madrid sobre Almazán, de la tercera División, por la primera ronda de la Copa del Rey de España. El llamado de atención de Diego Simeone, cuestionado actualmente en el "Aleti" por los malos resultados, tuvo repercusiones negativas por parte de los hinchas en las redes sociales. En favor suyo, llevó también a Joao Félix (Portugal, hizo un gol tras asistencia de De Paul) y Antoine Griezmann (Francia), entre otros. El marcador lo abrió Ángel Correa, quien fue uno de los últimos marginados por Scaloni de cara al Mundial.

También esta tarde tuvo minutos Juan Foyth en el apabullante 9 a 0 de Villarreal sobre Santa Amalia, por la misma instancia de la Copa del Rey. El que no estuvo fue el arquero Gerónimo Rulli. El defensor Germán Pezzella y el mediocampista Guido Rodríguez iniciaron hoy sus entrenamientos con el seleccionado en Abu Dhabi, sede del amistoso del miércoles próximo ante Emiratos Árabes Unidos, previo al debut en el Mundial. Los futbolistas del Betis de España hicieron un trabajo regenerativo bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín en el estadio Al Nahyan, donde también se ejercitó el arquero Franco Armani junto al sparring Federico Gomes Gerth y el entrenador del puesto Martín Tocalli.

Durante este fin de semana, los jugadores restantes del plantel quedarán liberados de sus clubes y volarán a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para incorporarse a la concentración del equipo nacional. El lunes, el seleccionado tiene previsto un entrenamiento abierto al público en Abu Dhabi, del que se espera que puedan participar más de una docena de futbolistas, entre ellos, Lionel Messi. El capitán de la "Albiceleste" tendrá su última prueba mañana contra Auxerre, ya que se entrenó esta semana a la par de sus compañeros luego de una inflamación en el tendón de Aquiles, que lo marginó de los entrenamientos anteriores y del partido del fin de semana anterior.

Otros que mañana jugarán serán Nicolás Otamendi y Enzo Fernández (Benfica); Marcos Acuña, Alejandro Gómez y Gonzalo Montiel (Sevilla); Joaquín Correa y Lautaro Martínez (Inter de Milán); el recuperado Paulo Dybala (Roma); Ángel Di María y Leandro Paredes (Juventus); Lisandro Martínez (Manchester United); Alexis Mac Allister (Brighton).