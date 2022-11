“No creemos que debamos ceder el servicio a plataformas multinacionales que no regula nadie”

La oposición dejó en claro su rechazo al proyecto del oficialismo para autorizar el funcionamiento de Uber y otras plataformas de transporte en General Pueyrredon. Si bien la Comisión de Movilidad Urbana resolvió dejar el tema en estudio a la espera de nuevos informes del Ejecutivo, la férrea postura opositora podría bloquear el proyecto en futuros tratamientos, al tener mayoría en comisiones como Legislación.

Por el lado del Frente de Todos, Vito Amalfitano alertó contra la imposibilidad que, de aprobarse la ordenanza, tendrá el Estado de regular un aspecto clave del servicio, como la tarifa. “En un sistema como el que se propone, el Estado no podría regular la tarifa, por lo que estaríamos a merced de la oferta y la demanda, y la libertad quedaría cercenada”.

Además, defendió el servicio que brindan taxistas y remiseros, en contraposición con lo planteado por el concejal oficialista Agustín Neme: “han mejorado el servicio después de lo que padecieron en la pandemia, donde no recibieron ningún tipo de ayuda del Estado, una ayuda que sí recibieron otros sectores”.

Al igual que ya lo había realizado a través de sus redes sociales, el presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone, también sentó su postura en contra. “Nosotros no estamos de acuerdo. Hay que mejorar el servicio todos los días del año, las 24 hs, pero pensamos que la forma de resolverlo no es con este proyecto de ordenanza”, expuso.

La Comisión de Movilidad Urbana quedará a la espera de nuevos informes del Ejecutivo. Foto: 0223.

“Si hay una crisis de oferta, vamos a generar una solución para resolver esa crisis. Encaremos una solución seria y responsable, que el gobierno municipal controle”, pidió, a la par que hizo hincapié en la posible necesidad de otorgar más licencias para taxis y remises.

Finalmente, en una extensa exposición, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, cuestionó múltiples aspectos del proyecto, a la par que focalizó en la “contradicción” del intendente Guillermo Montenegro, quien este año le había expresado a taxistas su negativa al desembarco de Uber. Asimismo, destacó el desconocimiento sobre los resultados de los cursos para formar nuevos choferes, un elemento que fue incorporado al informe que se solicitará a la Secretaría de Gobierno.

“No creemos que debamos ceder el servicio a plataformas multinacionales que no regula nadie. ¿Acaso no estamos defendiendo al ciudadano que debe usar un sistema regularizado, con trabajadores bien pagos y una tarifa determinada por el Estado?. Eso es defender al usuario y al trabajador, que debe estar amparado por leyes laborales”, planteó la concejala.

El debate también estuvo atravesado por el rol del Estado, donde se evidenciaron posturas diversas entre Juntos y el Frente de Todos. “No estamos en contra de la libre oferta y demanda, la discusión está en quién y cómo se regula. Desde el Frente de Todos creemos que el Estado debe seguir interviniendo en relación a la tarifa y la calidad del servicio. Creemos en un Estado cada vez más fuerte, mientras que ustedes piensan en un Estado cada vez más pequeño. Eso hay que decirlo y está clarísimo”, concluyó.