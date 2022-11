"Ayer fue un día muy triste y muy difícil", se lamentó Nicolás González

El delantero Nicolás González expresó su tristeza tras quedar desafectado por lesión del seleccionado argentino que jugará el Mundial de Qatar, pero adelantó que va a seguir peleando "para cumplir este sueño" que buscó toda la vida.

González, atacante de Fiorentina de Italia y reemplazado por el exSan Lorenzo Ángel Correa, publicó en su cuenta personal de Instagram: "Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo fuera del Mundial por una lesión (desgarro en el bíceps femoral izquierdo)". "Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida", prosiguió el ex Argentinos Juniors, quien fue dado de baja junto al delantero Joaquín Correa (Inter, Italia), también lesionado.

La felicidad en el rostro de Nicolás González cuando se presentó la camiseta.

"El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, ¡pero no me voy a rendir jamás!", destacó el futbolista nacido en Escobar. "Les deseo a mis compañeros lo mejor y sé sin dudas que van a dejar todo para hacer felices a todos los argentinos. También agradezco a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento. Vamos Argentina!", cerró.

Al finalizar el entrenamiento que el seleccionado argentino realizó en Abu Dhabi, donde disputó el último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, el jugador sintió una molestia y luego en un estudio realizado en la Universidad de Qatar se diagnosticó un desgarro que lo dejará inactivo como mínimo tres semanas. A raíz de esa situación, el entrenador Lionel Scaloni decidió reemplazarlo por Ángel Correa, que se desempeña en Atlético de Madrid bajo las órdenes de su compatriota Diego Simeone.