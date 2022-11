Decks: el Concejo rechazó el pedido de comerciantes críticos del proyecto de ser escuchados

La Comisión de Legislación aprobó este miércoles el proyecto de ordenanza para darle un nuevo marco normativo a los decks gastronómicos, a la vez que rechazó escuchar a un grupo de comerciantes que están en contra y habían pedido ser citados para exponer su postura ante el Concejo Deliberante.

Si bien concejales del Frente de Todos y Acción Marplatense plantearon la importancia de escuchar los aportes de integrantes de la Cámara Textil y comerciantes de Güemes, la postura no avanzó ante la resistencia del interbloque de Juntos. Sin embargo no fue el único factor, ya que pese a tener mayoría en la comisión, la oposición tampoco votó el mantener el expediente en estudio y convocar a los vecinos: el Frente de Todos se abstuvo al momento de aprobar el proyecto mientras que Horacio Taccone (AM) se ausentó y en su lugar estuvo su compañera de bloque, Paula Mantero, aunque sin poder votar por no haber tramitado el correspondiente reemplazo.

Con la nueva aprobación, el expediente se encuentra cada vez más cerca de su tratamiento en sesión ordinaria de Concejo Deliberante, dado que solo le resta un paso por la Comisión de Hacienda, donde obtendrá dictamen. Allí, la oposición también tiene mayoría, aunque en este caso con la presidencia de Alejandro Carrancio (Creciendo Juntos).

El nuevo proyecto contempla el diseño uniforme de las estructuras. Foto: 0223.

El viernes pasado, comerciantes no gastronómicos que se oponen a los decks presentaron una carta a los concejales, donde advirtieron que irán a la Justicia en caso que avance tanto ese proyecto como otro para habilitar el “baile espontáneo” en bares y restaurantes, que se encuentra en una instancia inical del debate legislativo. Además, también pidieron expresarse en las comisiones.

Además, los comerciantes textiles pidieron avanzar con una serie de informes a la Subsecretaría de Legal y Técnica de la comuna para que se determine la “legalidad” del proyecto que define las características del nuevo formato que tendrá “Comemos afuera”, el programa que promueve el uso de decks en la gastronomía.

También pidieron que la misma subsecretaría determine si hubo un “incumplimiento de pasos administrativos o trámites obligatorios” por haber prorrogado la ordenanza original del programa Comemos Afuera tres veces, a pesar de que inicialmente se contemplaba una sola prórroga y por no haber contestado los pedidos para poder formar parte de la Comisión de Obras.

El proyecto que finalmente consensuaron las diferentes áreas de gobierno contempla las principales propuestas del sector gastronómico, como la habilitación del techado y cerramiento lateral de las estructuras, el poder utilizar en simultáneo las veredas para disponer meses y sillas y, como novedad, el poder explotar publicidad en los decks, entre otras caracteríticas.