El desopilante furcio de Matías Martin: confundió a Tobey Maguire, actor de Spiderman, con un futbolista

Matías Martin se encuentra en Qatar para comentar, junto a Pablo Giral, Angela Lerena y Tití Fernández, el certamen deportivo para la TV Pública. El también conductor radial se volvió tendencia en redes por una desopilante confusión entre un jugador y un actor de Hollywood.

Durante la goleada por 7 a 0 de España frente a Costa Rica, el comentarista recordó algunas acciones que terminaron en penal durante el actual certamen, pero al querer mencionar a uno de los futbolistas se equivocó de nombre.

"Cada agarrón en el área va a ser sancionado. No se toquen, nada de agarrarse porque un agarrón, sutil como el que recibió Paredes, que no reclamó nadie; como el de Tobey Maguire que no le cobraron uno a favor pero sí le cobraron uno en contra, también muy sutil contra Irán", explicó Martin por la TV Pública, nombrando al actor, reconocido por ser el Spiderman de la primera trilogía.

En realidad, al jugador que quería nombrar era a Harry Maguire, defensor de Inglaterra y Manchester United, que durante el partido frente a Irán recibió una falta dentro del área que terminó en penal.

Tobey Maguire se convirtió en tendencia en Twitter Argentina y los usuarios bromearon ante el gracioso error del periodista.