Los jugadores de Alemania se taparon la boca en protesta por no poder utilizar el brazalete LGTBI

Si hay algo que envuelve a Qatar 2022 es la polémica. Las estrictas normas del país árabe y las reiteradas denuncias recibidas por no respetar los derechos humanos hicieron que celebridades de todo el mundo intenten boicotear el certamen deportivo, incluso figuras del fútbol mostraron su malestar con la organización qatarí. Los jugadores de la selección alemana protestaron ante la FIFA y el país oriental en su debut por dichos motivos.

La Federación Alemana de Fútbol había anunciado que su capitán, el arquero Manuel Neuer, iba a utilizar el brazalete de capitán con la frase "One Love" con los colores de la bandera LGBTI. Pero la FIFA les prohibió su uso debido a que no se pueden utilizar símbolos políticos durante la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Hans Flick repudiaron la resolución de la casa madre del fútbol y en el debut frente a Japón hicieron un gesto en protesta. A la hora de posar para la foto habitual de todos los partidos, los jugadores alemanes se taparon la boca, en una clara referencia de que estaban siendo censurados por la FIFA y Qatar.

"Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos el brazalete es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", escribió la federación Alemana en su cuenta de Twitter.

Ante esto, la FIFA podrá sancionar a Alemania debido a "incumplir" con el reglamento impuesto.