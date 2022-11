Montenegro, tras el desalojo: “Estamos abiertos al diálogo, pero sin extorsiones”

Tras el desalojo de los ocupantes del predio municipal de Las Heras llevado adelante la mañana de este jueves, el intendente Guillermo Montenegro planteó que “estamos abiertos al diálogo, pero sin extorsiones”, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El jefe comunal tuvo su primera aparición pública tras el operativo en el que no se registraron incidentes y se refirió al planteo de los ocupantes respecto a la imposibilidad de alquilar una vivienda, lo que los llevó a realizar la toma. “Yo no vivo en un canelón y sé que la inflación está haciendo estragos en los bolsillos de los vecinos, pero eso no avala de ninguna manera que se comentan delitos”, planteó.

“No podemos permitir que cada uno haga lo que quiera y trabajamos todos los días para tener una ciudad más ordenada y más segura”, agregó, en el vídeo que compiló distintas imágenes del desalojo con el mensaje grabado desde una plaza de la ciudad.

“Siempre estamos abiertos al diálogo, pero sin extorsiones. La salida es con la ley, con esfuerzo y empujando todos juntos”, concluyó Montenegro.