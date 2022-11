Lionel Scaloni: "El que piense que Australia es fácil, está equivocado"

Con la satisfacción de haber conseguido la clasificación y el primer lugar del grupo, que es lo que fue a buscar la Selección Argentina a Qatar 2022, pero con la tranquilidad que lo caracteriza, Lionel Scaloni dio la conferencia de prensa en la que analizó el triunfo frente a Polonia, remarcó que el planteo salió casi a la perfección, y aseguró que de cara a los octavos de final frente a Australia, la idea es que el equipo sea protagonista, pero que no será un partido sencillo y habrá que tomar los recaudos necesarios.

Con la satisfacción de haber conseguido la clasificación y el primer lugar del grupo, que es lo que fue a buscar la Selección Argentina a Qatar 2022, pero con la tranquilidad que lo caracteriza, Lionel Scaloni dio la conferencia de prensa en la que analizó el triunfo frente a Polonia, remarcó que el planteo salió casi a la perfección, y aseguró que de cara a los octavos de final frente a Australia, la idea es que el equipo sea protagonista, pero que no será un partido sencillo y habrá que tomar los recaudos necesarios. Se quejó con la organización por el poco tiempo de descanso.

El entrenador nacional no modifica sus formas y su tranquilidad. Ni en la derrota con Arabia, ni en el triunfo con Polonia. Lo único que lo sacó del eje y lo hizo enojar, es el poco tiempo de descanso de cara al partido de octavos de final. "Me parece una locura jugar dentro de dos días y poco. Acá es la 1, mañana es jueves y al otro día es preparar el partido y jugar. Somos primeros de grupo y podríamos haber tenido más descanso, Australia está descansando desde hace 6 horas. Pero bueno, no podemos hacer nada", reflexionó.

Respecto al choque con Polonia, analizó que "no era un partido fácil, contra un rival que le servían dos resultados y le terminó sirviendo aún perdiendo. Lo supimos interpretar, lo hicimos bien, jugamos un gran partido, no dejamos de intentar y tuvo sus frutos". Además, cuando le preguntaron si "imaginaba" que el gol podía llegar como llegó, explicó que "no es imaginar, lo trabajamos, sabíamos que con Ángel abierto y con Nahuel podíamos lastimar. Pero estaba tan lindo para ir que en un momento se cansó. Habíamos visto que ellos no defendían del punto penal para atrás, se agrupaban entre el arquero y el área chica, eso buscamos y por suerte se dio".

De cara a lo que viene, insistió que "el que piense que Australia va a ser fácil, está equivocado. Te puede ganar un europeo, un africano, un americano. A nosotros nos ganó Arabia y nadie lo esperaba. Hoy el fútbol es difícil, hay que analizar y siempre está la sensación que se puede perder aún jugando bien. O como nos pasó a nostro con Arabia, que quizá no jugamos tan bien, pero merecimos ganar porque tuvimos más ocasiones".

De partido a partido, Scaloni viene haciendo varios cambios. Del primero al segundo hubo 5 y de México a hoy cuatro. Y sobre eso, aseguró que "hay 26 que pueden jugar. Si bien teníamos un equipo que salía basante de memoria, sufrimos cambios, lesiones, jugadores que venían sin ritmo. Tenemos la tranquilidad de saber que los que están pueden aportar y eso nos da la chance de elegir partido a partido, puede salir bien como hoy, pero siempre vamos a elegir por el bien del equipo, nunca por una individualidad".

Por último, en nombres propios, contó que "Di María sintió algo en el cuádriceps, se le puso duro y decidimos sacarlo porque es importante y no queríamos seguir con un jugador que se pueda hacer daño". Y ante la consulta si pensó en sacar a Messi para cuidarlo, fue tajante: "Si él no me lo pide no lo voy a sacar".