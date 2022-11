Toma en Las Heras: los ocupantes podrán quedarse en una iglesia hasta la semana que viene

El primer encuentro de la mesa de diálogo que se abrió este viernes para evaluar la situación habitacional de casi un centenar de personas que ocuparon un terreno en el barrio Las Heras terminó con una solución provisoria y la promesa de volver a conversar el miércoles de la semana que viene.

En concreto, durante la reunión entre los ocupantes y autoridades municipales se acordó que las familias tienen las puertas abiertas de la parroquia Santa Rita para pasar la noche y recibirán asistencia de Desarrollo Social. La oferta del lugar para permanecer durante los próximos días fue realizada por el Padre de la parroquia, que también participó de la reunión. La titular de la cartera social, Vilma Baragiola, por su parte, dijo que los visitará a diario y les acercará colchones, frazadas y demás elementos de primera necesidad.

Si bien luego de dos horas de debate se firmó un acta acuerdo para volver a verse las caras en cinco días, si los ocupantes aceptan o no levantar el acampe que mantienen desde ayer en avenida ex39, en donde se instalaron tras ser desalojados, aún es una incógnita ya que antes evaluarán las propuestas en asamblea. Así lo aclaró Mariel Torres, representante de las familias, apenas abandonó las instalaciones en la que se desarrolló la reunión. “Las autoridades no nos ofrecieron nada, sólo nos dieron una mínima solución hasta el miércoles. Si nosotros queremos aceptar la ayuda tenemos que levantar el acampe, pero eso no lo decido yo, lo tenemos que decidir entre todos”, dijo la mujer al ser abordada por la prensa.

Para Baragiola, en cambio, se trató de una reunión “fantástica”. “Se les ha ofrecido un lugar para que puedan estar todos juntos y con contención y por eso hemos pedido a la Iglesia un lugar para que puedan estar todos juntos”, aseguró y se retiró de la sociedad de fomento sin hacer otras declaraciones.

En tanto, el Defensor del Pueblo Daniel Barragán se mostró indignado por la falta de políticas que permitan el acceso a la vivienda y reclamó que se empiece a trabajar loi antes posible en ese sentido. “En Mar del Plata y Batán hay usurpaciones todos los días y si esto no se toma como un problema en serio ni se analiza una respuesta estructural, se convertirá en algo permanente”, aseveró, al tiempo que hizo hincapié en que en la mayoría de los casos eso deriva en situaciones de violencia.

“Entendemos que hay buena voluntad pero hay que ponerla en marcha”, señaló más adelante y apuntó contra la municipalidad: “Esta gente tiene una necesidad imperiosa y es obligación del municipio traer respuestas”. “Es imprescindible que el Ejecutivo, el HCD y las representaciones sociales podamos constituir un espacio para abordar esta problemática que no es nueva”, completó.