Polémica por el medio maratón: "No voy a permitir ningún tipo de discriminación en Mar del Plata”

Este domingo Mar del Plata vivió el cierre del calendario runner oficial de la Costa Atlántica con la realización del Medio Maratón de Mar del Plata organizada por la empresa Sports facilities a cargo de la NB Race Series. El evento, del que participaron más de nueve mil atletas quedó envuelto en denuncias por fallas en la organización y discriminación en la categoría discapacitados. El intendente Guillermo Montenegro, aseguró que la empresa deberá rever las condiciones para continuar con la licitación del espectáculo deportivo.

“Le planteamos claramente a la empresa que si no replantea las cuestiones de organización y los montos de los premios que se entregan por categoría no podrá continuar realizando el evento en Mar del Plata”, dijo Guillermo Montenegro en diálogo con 0223.

De acuerdo a las declaraciones del Jefe Comunal, en los últimos días tanto él como representantes del Ente Municipal de Deportes (Emder) y la secretaría de Discapacidad de la ciudad se reunieron con la empresa organizadora y le plantearon su desacuerdo por el accionar durante la realización de uno de los eventos deportivos más importantes del año.

“No voy a permitir que en Mar del Plata haya discriminación y se lo planteó claramente a la empresa. Si no replantea estas cuestiones, no podrá continuar realizando el evento. Nosotros no permitimos la discriminación bajo ningún concepto”, sentenció.

En las últimas horas, a la denuncia de discriminación hacia los atletas de la categoría discapacitados a los que se les otorgó un premio un 70% menor que el que percibieron los ganadores de la categoría general, se sumó el reclamo de reconocidos atletas de elite de la ciudad que denunciaron falta de indumentaria, medallas para los competidores, entrega de geles vencidos durante el desarrollo del evento y diseño erróneo de recorrido en las distancias participativas.