La fiesta del Medio Maratón en 60 fotos

No falla. Prueba atlética en Mar del Plata y la gente quiere venir. Mucho más en esta época del año, si tenés la oportunidad de correr con sol, con una vista increíble y el panorama que siempre brinda la Costa de la ciudad. Tampoco fallan las imágenes de Diego Berrutti, que también nos muestran la parte deportiva, la humana, esas sonrisas del objetivo cumplido, que se mezclan con el agotamiento de los que se desafían a sí mismos y cruzan la meta en cualquiera de las tres distancias. 10 mil personas corrieron y mostraron, una vez más, que es la carrera más linda del país.

Fue una verdadera fiesta. Desde muy temprano, antes de las 6, varios empezaron a acercarse para comenzar los movimientos de calentamiento y tratar de agarrar un lugar de privilegio en lo que iba a ser una largada multitudinaria. Para muchos, el único objetivo era llegar, sin pensar en tiempos, y viviendo una experiencia nueva. Para otros, los que hacen del atletismo su deporte, era clave partir de bien adelante para que la "manada" no los vaya frenando y los retrase en posiciones y, sobre todo, tiempo, el gran objetivo de los corredores.

La Plaza Colón se pobló de equipos que armaron ahí su "búnker". Desde enormes gazebos, pequeñas carpas o simplemente un espacio donde dejar todas las cosas de los que iban a salir a correr, con alguien que pudiera cuidar las pertenencias. El Boulevard Marítimo, a la altura de la Plazoleta Almirante Brown, se fue llenando de runners con la remera de la prueba o con las de sus propios equipos.

El intendente Guillermo Montenegro dijo presente desde temprano, junto a integrantes del gabinete y la cúpula del Emder, con Andrés Macció, Ricardo Liceaga Viñas y Alejandra Urquía. La conducción estuvo a cargo de Daniel Arcucci, periodista y corredor aficionado, que estuvo acompañado de la olímpica María de los Ángeles Peralta.

El cruce de la meta fue emotivo para todos. En los que ganaron y cumplieron sus objetivos de tiempos. En los que fueron sus propios rivales, no miraron al resto y sólo pensaron en su reloj, para mejorar sus registros, aunque el viento se encargó de complicar un poco en algunos sectores de la prueba. Las manos arriba, la satisfacción, alguna lágrima de emoción y el apoyo de familiares y amigos del otro lado de las vallas, le puso una cuota de alegría diferente.

En el debe, la organización. La atención a la prensa fue nula. Poco tiempo para conseguir la acreditación, sin respuesta a los interrogantes en los días previos e imposible el mismo domingo, donde nadie se acercó ni solucionó los inconvenientes para trabajar. Además, casi una utopía conseguir los resultados extraoficiales y los nombres de los primeros en cruzar la meta. Pero por lo visto, las quejas también vienen de parte de los protagonistas, porque Florencia Borelli, campeona en las últimas seis carreras en la ciudad, decidió no participar y se expresó fuertemente en sus redes sociales para criticar el destrato para con los corredores y aseguró que "no va a volver a correr hasta que no sea más prolijo".