Florencia Borelli volvió a arremeter contra la organización del Medio Maratón

Florencia Borelli no cruzó la cinta en primer lugar, como las 6 ediciones anteriores, pero sí emitió su opinión sobre la Medio Maratón del domingo.

Cuando parecía que todo se iba a calmar e iba a quedar como una calentura del momento de Florencia Borelli, que había subido historias en Instagram donde criticaba a la organización del Medio Maratón de Mar del Plata, la atleta marplatense redobló la apuesta, subió una publicación con una foto junto a su hermana y fue todavía más dura, apuntó contra Sports Facilities, la empresa organizadora, y el Emder, que coorganiza el evento, con "denuncias" por situaciones que se vivieron en lo que parece "no fue una fiesta" para los corredores.

Una de las mellizas, habitual protagonista de la prueba, ganadora de las seis ediciones anteriores, y que sorprendentemente no formó parte en la línea de largada el domingo, dejó en claro sus diferencias con la organización, que no va a correr hasta que no haya cambios y sea más "prolijo", y ahora salió con los tapones de punta por la situación que se vive con los atletas con discapacidades que realizaron denuncias por discriminación, por lo que fue una largada que se convirtió en un embudo y terminó con varios caídos, y por la falta de medallas en la llegada y la falta de respeto, según cuenta Borelli, que vivieron los participantes. Con varias historias y respuesta a sus comentarios, su hermana Mariana la apoyó y dejó bien en claro que comparte el reclamo.

La historia continuará...