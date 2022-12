Polémica por los nombramientos de municipales: concejales pedirán información al IPS

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad solicitar al Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires un informe donde detalle la cantidad de agentes municipales que había al principio del gobierno y en la actualidad, luego de la denuncia pública del concejal Alejandro Carrancio sobre el incremento de 1.085 empleados en los últimos tres años.

En concreto, con las estadísticas oficiales del organismo provincial se buscará cotejar el listado de agentes que aportaban a la caja al 30 de noviembre y en la actualidad. El oficialismo se mostró de acuerdo con el pedido, mientras que a la par también impulsó que se apruebe el expediente que el año pasado presentó Carrancio para que el gobierno informe esto mismo.

“Que se apruebe directamente la comunicación, así tenemos la información. No tenemos nada que ocultar. Está demostrada la austeridad del intendente Montenegro, quien cuida los recursos de los marplatenses”, expuso Fernando Muro (Vamos Juntos).

Carrancio insiste en sus denuncias de ingresos masivos a la planta municipal. Foto: 0223.

A ello se sumó el pedido de Acción Marplatense para que se identifique la función y lugar de trabajo de los nuevos cargos creados, mientras que Sívori pidió que también se especifique la jerarquía, para tener mayores certezas sobre la cantidad de funcionarios políticos que integrante el gabinete municipal.

En la última sesión de Concejo Deliberante, Carrancio aseguró que al comienzo del mandato de Montenegro, la Municipalidad contaba con 6.779 agentes sin considerar a los 80 funcionarios políticos que conformaban el equipo de Carlos Arroyo. En tanto, actualmente esa cifra subió a 7.865, sin contar a los 130 funcionarios actuales de Montenegro. En esa estadística, no se contiene a los guardavidas ni al personal temporario, aclaró el referente de Crear. Para ser más contundente, denunció que conforme la escala salarial básica del mes de septiembre los ingresos tienen una erogación mensual de $100.042.798. Proyectado al año, la cifra escalaría a $1.300 millones.

En tanto, el oficialista Agustín Neme desmintió dichas estadísticas e incluso planteó que la planta municipal se redujo durante el gobierno de Montenegro. En lo que respecta a la Administración Central (que no contempla los entes), "en noviembre de 2019 había 5.578 agentes, donde no estamos contando ni guardavidas ni docentes. Si tomamos los sueldos que se abonaron en agosto de 2022, vemos que hay 5.542 agentes". Además, destacó que "no solo se redujo la planta", sino que se reforzaron áreas claves como Salud durante la pandemia.