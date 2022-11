Neme desmintió a Carrancio y aseguró que la planta municipal tiene 60 empleados menos que en 2019

El concejal oficialista Agustín Neme respondió a las acusaciones de su par Alejandro Carrancio, de Creciendo Juntos, por el supuesto aumento de la planta municipal durante la gestión de intendente Guillermo Montenegro y aseguró que hay 60 empleados menos en funciones que en 2019, al inicio del mandato.

El edil que responde políticamente al jefe comunal compartió los datos de la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (Rafam) - de acceso público - que comprueban que la planta municipal no se vio reforzada. "No solo disminuyó la planta sino que a pesar de la merma, reforzó áreas clave como Seguridad, Salud y Desarrollo Social”, indicó el concejal.

Neme ponderó la política de "austeridad" de Montenegro por la reducción de la planta municipal como así también de los salarios de sus funcionarios. "Es un intendente que decidió no cobrar el aguinaldo al igual que los funcionarios políticos, que maneja su auto, que no tiene chofer, que demuestra permanentemente humildad y que lo que dice lo cumple. Que está cerca y acompaña a los vecinos en este momento donde la Argentina atraviesa una crisis económica y social tan difícil", aseveró.

Alejandro Carrancio acusó al intendente Guillermo Montenegro de incorporar 1.086 empleados. Foto: 0223.

Según los datos que compartió, en 2019 cuando asumió Montenegro como intendente había 5.578 empleados en las áreas que componen la administración central y hoy hay 5.542, sin contar guardavidas ni docentes. Si se tienen en cuenta los entes descentralizados, esa diferencia aumenta a 60, contemplándose tanto altas como bajas por despidos, renuncias o jubilaciones.

Por casos, reflejó Neme, en Seguridad había 184 agentes y en la actualidad hay 506; en Salud había 1.173 y hoy hay 1.213 y en Desarrollo Social había 558 y a la fecha son 639 los empleados que cumplen funciones en dicha secretaría.

"También había una enorme cantidad de cargos vacantes que implicaba una erogación millonaria en horas extras. Se tomó la decisión de reordenar esta situación para ordenar las cuentas públicas y cuidar los recursos que son de los vecinos”, aseguró.

"No hay ningún incremento de la planta municipal y todos pueden verlo. Los datos dejan en evidencia esto y demuestran eficiencia y cuidado de los recursos que son de todos los vecinos. Acá no crecieron un 140% los cargos políticos como sucede en la Provincia de Buenos Aires. Acá no se incorporaron 45 mil empleados públicos, ni se crearon 20 organismos como en la Provincia. Algunos intentan hablar en nombre de otros que no pueden hablar", concluyó Neme.