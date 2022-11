Carrancio apuntó contra el aumento de la planta municipal: “Montenegro tiene un ingreso nuevo por día”

"El intendente no cumplió con lo que prometió", fustigó Carrancio. Foto: Prensa Crear.

El concejal Alejandro Carrancio (Creciendo Juntos) cuestionó al intendente Guillermo Montenegro por el crecimiento de la planta municipal en sus tres años de gobierno, al asegurar que se sumaron 1.086 agentes nuevos. “Hoy transcurrimos el día 1.085 de la gestión Montenegro, tenemos a razón de un ingreso por día”, apuntó el edil en el marco de la sesión de Concejo Deliberante de este martes.

La exposición de Carrancio se dio a conocer tras la falta de respuestas del gobierno a un pedido de informes presentado en noviembre de 2021 para que el Ejecutivo informe el desarrollo de la planta municipal en los tres años de gestión del Pro. “Nunca tuvimos una respuesta y ya pasó más de un año”, arremetió el concejal alineado a Javier Milei, cuyo espacio político realizó un estudio propio a partir de la información oficial disponible.

Según dicho análisis, al comienzo del mandato de Montenegro, la Municipalidad contaba con 6.779 agentes sin considerar a los 80 funcionarios políticos que conformaban el equipo de Carlos Arroyo. En tanto, actualmente esa cifra subió a 7.865, sin contar a los 130 funcionarios actuales de Montenegro. En esa estadística, no se contiene a los guardavidas ni al personal temporario, aclaró el referente de Crear. Para ser más contundente, denunció que conforme la escala salarial básica del mes de septiembre los ingresos tienen una erogación mensual de $100.042.798. Proyectado al año, la cifra escalaría a $1.300 millones.

En tanto, Carrancio recordó el discurso dado por Montenegro ante el Concejo Deliberante al asumir el cargo el 10 de diciembre de 2019. “Textualmente dijo que ´la Municipalidad no aguanta más capas geológicas, no vamos a seguir aumentando la planta municipal´. El intendente no cumplió con lo que se comprometió”, sostuvo.

Carrancio apuntó contra Montenegro y relativizó el impacto de la reducción salarial de los funcionarios. Foto: 0223.

Además, también atacó la política de reducción salarial de los funcionarios, donde sostuvo que “no hay ninguna patriótica”, dado que dicho descuento llegaría a los 100 millones anuales. “En términos nominales anuales no alcanza a cubrir los ingresos de un mes de los agentes”, expuso.

En uso de la palabra, el concejal oficialista Agustín Neme rechazó las estadísticas presentadas por Carrancio e incluso planteó que la planta municipal se redujo durante el gobierno de Montenegro. Planteó que según el sistema Rafam, en lo que respecta a la Administración Central (que no contempla los entes), "en noviembre de 2019 había 5.578 agentes, donde no estamos contando ni guardavidas ni docentes. Si tomamos los sueldos que se abonaron en agosto de 2022, vemos que hay 5.542 agentes". Además, destacó que "no solo se redujo la planta", sino que se reforzaron áreas claves como Salud durante la pandemia.