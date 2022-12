Hinchas convirtieron la casa del "Dibu" Martínez en un santuario tras el triunfo ante Países Bajos

En medio de la euforia que dejó el sufrido triunfo por penales ante Países Bajos, hubo hinchas en Mar del Plata que no perdieron tiempo y se acercaron hasta la casa del “Dibu” Martínez para dejarle algún presente al arquero en señal de agradecimiento por la heroica intervención que resultó clave para lograr el pase a semis en el Mundial de Qatar 2022.

El “1” marplatense que defiende el arco de la Scaloneta tiene una vivienda en el barrio privado de Rumencó. Su entrada ahora se asemeja a la de un “santuario” gracias a las distintas banderas argentinas, camisetas y cartulinas con mensajes de apoyo que le dejaron colgadas los fanáticos en la puerta.

Inclusive, en una de las imágenes que se viralizó, se puede ver a un hombre de rodillas, totalmente rendido ante la brillante actuación del “Dibu” que, al igual que en el duelo de la Copa América contra Colombia, se lució con dos atajadas increíbles en la definición por penales contra el conjunto dirigido por el holandés Louis van Gaal.

"Me llegan dos veces, en el final no sé qué cobra el árbitro, nos adiciona 10 minutos, quería que nos empaten. La verdad, el peor árbitro de la Copa lejos. Pero bueno, los muchachos estaban cansados, no los pude ayudar en los 90 pero los tenía que ayudar ahí. Y gracias a Dios atajé dos, y podría haber atajado más", declaró Emiliano Martínez, tras el partido que llenó de emoción y sufrimiento a toda la Argentina.

Y al ser consultado sobre por qué la Selección está entre las cuatro mejores del mundo, el arquero respondió con la fuerte personalidad que lo caracteriza: "Porque tenemos huevos, pasión, corazón y lo hacemos por 45 millones. Estamos ilusionados igual que ellos".

El próximo duelo por semifinales que tendrá que enfrentar la Scaloneta será el martes a las 16 contra la Croacia de Luka Modric, que también viene con plena confianza después de haber eliminado a Brasil de la copa mundial de fútbol.