Mateu Lahoz, árbitro de Argentina - Países Bajos, fue desplazado de Qatar 2022

Faltando cuatro partidos por disputarse, Antonio Mateu Lahoz fue desplazado de Qatar 2022 por su cuestionable desempeño durante el cruce por cuartos de final entre Argentina - Países Bajos.

El español protagonizó uno de los arbitrajes más bochornosos del Mundial. Con 14 tarjetas amarillas en total (8 para la Selección Argentina), 10 minutos de descuento y una falta inexistente sobre el final del partido, que terminó en el gol del empate para los dirigidos por Van Gaal, el desempeño de Lahoz fue uno de los peores en esta Copa del Mundo.

Es por ello que la FIFA evaluó su desempeño pero no tomó medidas disciplinarias contra el árbitro, como trascendió el domingo, aclararon voceros de la entidad con sede en Zúrich.

A Messi no le gustó nada el desempeño de Mateu Lahoz en el Mundial

En cambio, la Comisión Disciplinaria de la FIFA inició este sábado un expediente contra la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por los incidentes protagonizados con los futbolistas, después de clasificación lograda en la tanda de penales.

Lo que se investiga son posibles infracciones a los artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos) del reglamento de la Copa del Mundo.

Las quejas de los jugadores fueron contundentes. Tras finalizar el partido, Lionel Messi apuntó contra el árbitro español, quien ya lo ha dirigido durante varios encuentros en La Liga Española: “Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”.

"El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, agregó el capitán argentino.