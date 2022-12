"Andá pa' alla": Ángel Cappa llamó la atención por sus dichos sobre Messi

Le gusta llamar la atención, tener declaraciones polémicas y ser extremista. Son características de Ángel Cappa y, en un momento donde el pueblo argentino está unido, donde no se marcan las diferencias ni se entra en comparaciones, él decidió ponerse en la vereda de enfrente y descalificar la opinión del entrenador de la Selección Nacional, Lionel Scaloni, al tratarlo de "exagerado" por considerar a Messi "el mejor jugador de la historia".

"Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a (Johan) Cruyff, a (Alfredo) Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia", indicó Cappa para Radio Marca de España.

Scaloni elogió al capitán de su equipo luego de la goleada 3 a 0 ante Croacia que posibilitó el pase a la final del Mundial de Qatar 2022. "Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y (Diego) Maradona está Messi y este Mundial lo consagra como tal", indicó el ex DT de Huracán y River.