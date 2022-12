Casación ratifica que se deben investigar las violaciones que denunció una mujer de su padre, su tío y su abuelo

La sala cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires desestimó este viernes un recurso presentado por el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y brindó su respaldo al fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad que ordenó reabrir la causa para investigar los abusos sistemáticos que denunció María Tobio en manos de su padre, su tío y su abuelo hasta los 11 años.

Los jueces platenses Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello declararon “mal concedido” el recurso de casación que había deducido Fernández Garello al considerar que “resulta inadmisible”, por lo que dejaron abierta la posibilidad de reabrir el expediente que fue enviado al archivo por motivos de prescripción.

En diciembre del 2021, el juez de Garantías Saúl Errandonea rechazó la reapertura de la causa al entender que los hechos que presuntamente se perpetraron entre los años 1989 y 1997 habrían prescripto en 2009. En mayo, sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Nº 1 de Mar del Plata revocó ese fallo. Y poco después, el fiscal general de Mar del Plata interpuso un recurso a Casación para tratar hacer caer la medida de revocatoria.

El dictamen de los jueces de Casación.

Para Fernández Garello, había “soluciones alternativas” a las propuestas por los jueces de Cámara y sugirió la posibilidad de seguir el proceso en otro fuero que excediera al ámbito penal, como el Civil o el de Familia. “Tobio podría llevar adelante sin inconveniente alguno el acceso a la tutela judicial efectiva en un fuero que no necesariamente debe pertenecer al ordenamiento penal”, aseguró.

“Si bien el recurrente invoca, a los efectos de sortear el recaudo de admisibilidad, que el pronunciamiento que se espera es inminente (prescripción) lo cierto es, que aún no existe tal decisión jurisdiccional, por tanto, ello no alcanza para demostrar la existencia de un perjuicio irreparable, quedando sus postulaciones reducidas a eventuales agravios y conjeturas que podrán ser traídos a consideración de este tribunal, luego de que el juez a quo se expida sobre el instituto de la prescripción, y ante una solución adversa a sus intereses, el Fiscal -si así lo decide- como así también el particular damnificado, podrá interponer las quejas que considere pertinentes para su consideración y posterior resolución”, expresaron al respecto los magistrados de Casación, en el dictamen conocido este viernes.

“Por fin vamos a poder ir a juicio”

María de los Ángeles Tobio celebró la reciente resolución del tribunal de La Plata y se mostró esperanzada con la posibilidad de sentar a Juan Carlos Fidel Tobio, su papá, en el banquillo de los acusados en un debate oral. “Después de casi dos años, hoy lágrimas puedo decir que por fin vamos a poder ir a juicio”, expresó.

“Ninguna persona que haya sufrido abuso sexual en su infancia, debería pasar por esto pero tanta lucha da sus frutos. Logramos que se reconozca que todas las víctimas de abuso sexual contra las infancias tenemos derecho a denunciar sin límites de tiempo”, sostuvo.

A su vez, la denuncia consideró que el dictamen de Casación es una “más de la necesidad urgente que tiene Mar del Plata de remover al fiscal general”, después de recordar las denuncias que formuló en su contra la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por delitos de lesa humanidad.

“Nuestras causas no deberían de recaer en manos de funcionarios de esta índole, por eso no puedo evitar de reafirmar cada día aún más, la necesidad que tenemos los argentinos de una reforma hudicial con perspectiva de género y niñez, la conformación de un Ministerio de Niñez y de Fiscalías especializadas en abuso sexual contra las infancias, ya que este es uno de los delitos más graves del mundo y el menos abordado”, dijo Tobio, quien concluyó: “La víctima habla cuando puede, no cuando quiere. La verdad no prescribe”.

El dramático caso

Tobio calló el tormento sexual que sufrió en su infancia hasta que dos décadas después, en enero de 2021, se acercó a la Comisaría de la Mujer para denunciar que entre los 3 y los 11 años fue violada por Juan Carlos, Fidel Waldemar y Guillermo Aníbal – el padre, el abuelo y el tío paterno –. Hoy, el único de los denunciados que sigue vivo es Juan Carlos Fidel Tobio.

Desde entonces, la víctima comenzó una cruzada y encabezó distintas manifestaciones en la puerta de Tribunales para ser escuchada por la Justicia. Lo cierto, a pesar de las diferentes dilataciones en estos años, es que ahora la causa deberá volverá a la instancia de origen – es decir, al Ministerio Público Fiscal - para que otra vez se expida sobre la prescripción de la acción penal respecto de los hechos denunciados y se decida, en todo caso, el inicio de una investigación.