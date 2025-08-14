La Vermutería marplatense pionera amplía sus espacios y la rompe con productos gourmet y platos de bodegón

Marplateada crece con un objetivo claro: ofrecer buen servicio y atención, con una carta simple y productos de calidad.

Sus inicios coincidieron con una pandemia inesperada y una cuarentena letal para los comercios gastronómicos. No empezó sencilla la historia. Pero a base de esfuerzo, transformación y productos gourmet de enorme calidad, Marplateada se convirtió en una vermutería en la que se puede disfrutar de un clásico argentino acompañado de productos patagónicos y platos de bodegón hechos en una cocina a la vista para compartir en cinco espacios diferentes.

La idea de ser la primera vermutería de Mar del Plata se concretó hace varios veranos. Querían emprender un proyecto gastronómico con un nuevo concepto revalorizando La Hora del Vermut, una costumbre Argentina algo olvidada. La bebida y la manera de prepararlo servirían para revivir la sana costumbre de la previa a la cena, con productos gourmet de calidad.

Abrieron el local en Las Heras 3045 el 18 de febrero de 2020 y cuando el proyecto empezaba a volar, se enfrentaron a una pandemia mundial que hizo muy complicada la planificación y proyección del negocio. Había que redoblar esfuerzos, repensar estrategias y transformarse. Y así fue que decidieron ampliarse para recuperar el terreno perdido.

La cocina inicial no era lo suficientemente grande como para responder a la demanda que existía. Por eso se ampliaron los espacios facilitando la posibilidad de producir y ofrecer platos de bodegón elaborados que ya son un éxito.

Esa nueva cocina a la vista brinda fidelidad con el cliente, ya que se trabaja a conciencia y de manera higiénica, y se pueden ver cómo van surgiendo los productos patagónicos (trucha ahumada, jabalí y ciervo ahumado) o los nuevos platos de bodegón para compartir: las milanesas que se cortan con cuchara, empanadas, rabas, provoletas rellenas, tabla de mariscos y guisado de lentejas, entre otros.

Con un objetivo claro, ofrecer buen servicio y atención, con una carta simple y productos de calidad, Marplateada es atendida por sus dueños y tiene promociones de menú (algunos especiales con vermut de regalo) y también se pueden pedir los platos para llevar, o disfrutarlos en sus cinco espacios:

Dos terrazas exteriores en vereda.

Salón de recibimiento de estilo almacén con fútbol de fondo para encuentro más informal y descontracturado.

Primera cava subterránea pequeña para un encuentro más privado/íntimo.

Segunda cava subterránea más amplia para cenas familiares, amistades y encuentros numerosos.

En el local existen ambientes perfectos para celebrar cumpleaños, organizar reuniones o agasajos numerosos (en espacios separados), con una amplia gama de vermut (de diferentes partes del mundo) locales, nacionales, importados para degustar y comparar. Se puede acceder con y sin reserva.

Los platos destacados

Las tablas doble piso para compartir

Tabla ahumada : trucha ahumada, jabalí y ciervo ahumado, panceta ahumada, pastrami, lomo canadiense, chorizo colorado, lomo ahumado, queso al pesto, quesos ahumados, frutos secos, encurtidos.

: trucha ahumada, jabalí y ciervo ahumado, panceta ahumada, pastrami, lomo canadiense, chorizo colorado, lomo ahumado, queso al pesto, quesos ahumados, frutos secos, encurtidos. Tabla Marpla : Mortadela con Pistachos, jamón crudo, bondiola, jamón natural, matambre estilo casero, longaniza picante, longaniza calabreza, panceta, queso pategras, romanito, queso azul, encurtidos.

Tabla Campestre : empanadas de carne cortadas a cuchillo, provoleta, albondigas al tuco con papas fritas.

(Todas estas tablas contienen una botella de vermut de regalo)

Picada de Mar : rabas super tiernas, cornalitos, pesca del día, langostinos. Ideal para dos comensales y contempla vermut de regalo.

Las provoletas:

Rellena con jamón natural y morrones agridulces.

Rellena con queso azul, nueces, apio caramelizado, azúcar negra.

Las milanesas: son abundantes, para compartir, súper tiernas y carnosas. La más solicitada es la napolitana.

La tortilla de la casa en el punto de cocción deseado, ideal para compartir.

El guisado de lentejas: abundante, completo, generoso, ideal para compartir