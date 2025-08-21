No te ilusiones: tras una jornada a pleno sol, el SMN dio a conocer el pronóstico para este viernes

Después de un jueves a pleno sol y con una temperatura que alcanzó los 16 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para este viernes en Mar del Plata y la zona. Se esperan tormentas, chaparrones y fuertes ráfagas.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 10 grados durante la madrugada, con viento del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana se prevén tormentas, con probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70%. La temperatura se mantendrá en 10 grados y el viento mantendrá su dirección aunque alcanzando los 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la tarde continuarán las tormentas, con una temperatura máxima de 13 grados. El viento rotará al sudoeste, manteniéndose entre 13 y 22 kilómetros por hora, también con ráfagas intensas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche se esperan chaparrones con una temperatura cercana a los 11 grados y viento del sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañado de ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.