Más que un destino de verano: "Hard Rock no llega a la ciudad, Mar del Plata sale al mundo"

La cadena de restaurantes Hard Rock Café desembarcará a Mar del Plata para la próxima temporada estival en lo que significa una de las aperturas comerciales más importantes de los últimos años para la ciudad. Con una mezcla de música, comida y cultura, la firma brindará a los residentes y visitantes una experiencia única en una ciudad que dejó de ser solo un destino de verano.

Su llegada a Mar del Plata se suma a una expansión en ciudades con fuerte potencial turístico tanto en verano como en invierno, donde la marca se establece como un restaurante, y como un punto cultural.

Tom Perez, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y de Operaciones de Franquicias Globales en Hard Rock Internacional, aseguró que la cadena llevaba muchos años buscando un "local adecuado" en Mar del Plata, algo que fue posible recién en los últimos meses. "La coyuntura no daba porque era un sitio que daba para tres meses del año", afirmó en un video promocionado por el intendente Guillermo Montenegro.

"Es un sitio que se puede disfrutar en verano y en invierno. Desde la pandemia, las circunstancias han cambiado bastante. La gente puede venir casi todos los fines de semana. Más que Hard Rock llega a la ciudad, la ciudad sale al mundo y formará parte del club de los grandes", manifestó.

Según indicó, en el local que se erige en la esquina de Güemes y Avellaneda, en pleno centro comercial, también se encontrará las clásicas remeras de la cadena con el nombre de la ciudad sellado, tal como sucede con Buenos Aires, Tokio, Londres o París.

"Para nosotros es una joya más. Una que buscábamos hace mucho tiempo y por fin hemos encontrado el local y el socio adecuado", concluyó.

La apertura de Hard Rock Café a finales de año marcará un antes y un después para Mar del Plata en términos de entretenimiento y turismo. Esta inversión también abre las puertas a más marcas internacionales interesadas en expandirse en la ciudad.