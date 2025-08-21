"Quiero limpiar mi nombre": estudia comunicación audiovisual y fue imputado por vender una cámara de fotos sin saber que era robada

El joven de 19 años que fue imputado en el marco de una investigación por la venta de una cámara de fotos robada aseguró que desconocía el origen ilícito del equipo y que lo había adquirido como parte de un intercambio para poder comenzar a trabajar en el ámbito audiovisual.

Se trata de un estudiante de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), que explicó que la cámara había llegado a sus manos tras entregar una moto Zanella ZB-110 que le habían regalado sus padres "con mucho esfuerzo" para sus 18 años.

En diálogo con 0223, Elías contó: "Yo tenía que encontrar una forma de generar mi propio dinero y la opción que vi viable fue cambiar la moto por una cámara, para poder empezar a hacer fotografías".

Según detalló, su intención era dedicarse de lleno a la fotografía automotriz, rubro en el que ya cuenta con una página en redes sociales y contactos con marcas del sector. "Mi idea era vender ese equipo y, con algunos ahorros que tenía, comprar una cámara mejor para mejorar mi contenido y los productos audiovisuales que estoy desarrollando. Yo no sabía que era robada, por eso quiero limpiar mi nombre", agregó.

El joven remarcó que la situación lo dejó sin cámara y sin moto, por lo que se encuentra a la espera de que la fiscalía evalúe las pruebas de los chats con la persona que le entregó el equipo para que posteriormente le devuelvan su celular.

"Ahora tengo que ver cómo volver a conseguir mi herramienta de trabajo y de estudio", afirmó, y señaló: "Si alguien sabe algo o se puede solidarizar de alguna manera que se contacten al 223 6 004507".