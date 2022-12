Sigue la lluvia de críticas a la "Ecotasa" que quiere cobrar el bloque libertario: "No podemos espantar al turista"

La idea del concejal Nicolás Lauría de cobrarle una "Ecotasa" a las personas que eligen a Mar del Plata como destino de sus vacaciones no cayó nada bien en el arco turístico. Primero salió al cruce la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y luego hizo lo propio el titular del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martín. Al grito de repudio se sumó, recientemente, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina y el Mar del Plata Convention and Visitors Bureau.

"La comunidad de Mar del Plata debe alentar al turismo, no espantarlo queriendo cobrar un nuevo impuesto disparatado a quienes eligen la ciudad para descansar. El turismo es un motor de la economía, hay que promoverlo y no ponerle trabas descontextualizadas", planteó Pablo Santín, secretario general de Uthgra en la ciudad.

La cuestionada propuesta de Lauría propone la creación del Fondo de Afectación, que se integrará con el 100% de los recaudado en concepto de Ecotasa. El 70% del fondo se destinará a la puesta en valor de sitios y paseos turísticos, sendas, accesos a playas y sierras, puntos panorámicos, miradores, servicios de información y atención turística, baños públicos, conservación, mejoramiento y protección patrimonial, obras de infraestructura y cualquier otro servicio turístico.

Lauría, el autor de una ordenanza que solo trajo malestar. Foto: archivo 0223.

El sindicalista, sin embargo, recordó que Mar del Plata ya cuenta con un "Fondo de Promoción Turística que tiene justamente una finalidad muy similar". "Querer cobrarle más impuestos a los visitantes en el cierre de un año tan duro desde lo económico podría ahuyentar al turismo y afectar el trabajo en nuestra actividad", reiteró, y concluyó: "Agregar otro impuesto es pretender generar un problema donde no lo hay".

En la misma sintonía, los empresarios del Bureau consideraron que el cobro de otra tasa "va en detrimento de la imagen turística de la ciudad, sumando una nueva carga más al servicio turístico". "El sector tuvo que sobrepasar dos años muy complejos, y este tipo de medidas que ahuyentan a los turistas no son nada saludables", apuntaron, en un comunicado que hicieron llegar a 0223.

"Una medida semejante no ayuda a la recuperación del sector y perjudica el posicionamiento de la ciudad de Mar del Plata, frente a otros destinos turísticos que son directos competidores y no aplican tasas de este tipo", señalaron desde Mar del Plata Convention and Visitors Bureau, y concluyeron: "Creemos que la solución para poner en valor la infraestructura turística, puede generarse mediante otras alternativas, sin sumar una nueva carga al turista".

Lauría presentó su proyecto de ordenanza esta semana al Concejo Deliberante y en pocas horas generó un fuerte ruido en uno de los sectores que representa una de las principasl fuentes de ingreso y generación de empleo para Mar del Plata. El edil es el presidente del bloque Creciendo Juntos, integrado también por el referente de Javier Milei en Mar del Plata, Alejandro Carrancio.