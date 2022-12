Qué dijo Montenegro sobre las denuncias de "persecución" de mujeres trans en Mar del Plata

Mientras se suceden las denuncias de “persecución” y “acoso” a integrantes del Colectivo migrante trans por parte de la policía, el intendente Guillermo Montenegro volvió a defender el traslado de la zona roja al sector de los cementerios y evitó entrar en la polémica.

“Nuestra posición es muy clara: no debe haber prostitución en la puerta de las casas de los vecinos. Ellos mismos nos contaron que los amigos de sus hijos no querían concurrir a sus casas por esta situación, una problemática con la que convivieron durante más de treinta años”, dijo el jefe comunal al ser consultado respecto de las quejas por parte de mujeres trans migrantes, quienes acusan a la policía bonaerense y a efectivos de la patrulla municipal de hostigarlas y pararlas en la calle aunque no estén ofreciendo sexo.

En ese sentido, con la habilidad que lo caracteriza, Montenegro esquivó las consultas por parte de la prensa en cuanto a la situación de esas mujeres e insistió en que la oferta sexual sólo está permitida en la zona sur, y aseguró que la Dirección de Derechos Humanos “trabajará” si existen denuncias al respecto.

Desde la sanción de la ordenanza 25.590 que regula el trabajo sexual en General Pueyrredon y prohíbe la actividad en otro sector que no sea el ubicado en inmediaciones de los cementerios municipales mujeres trans migrantes denuncian que son víctimas de constantes situaciones de “acoso” y “persecución” por parte de la policía, que las detiene e identifica aunque solo las vea caminar por la calle. Eso fue lo que ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de Champagnat y Libertad, aunque esta vez todo quedó registrado en un video al que accedió 0223.

En las imágenes se observa a un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el momento en el que increpa a un grupo de trabajadoras sexuales trans migrantes. El funcionario policial les reclama que se retiren del lugar y, ante la negativa de las mujeres, comienza a insultarlas. "Son un asco" y "peruanas patasucias", son algunos de las frases que se le escucha a decir al uniformado.

Tras la difusión del video, la delegación local del Inadi repudió el hecho y lamentó que las trabajadoras sexuales sean perseguidas "como si estuvieran en una verdadera casa de brujas del siglo XV".