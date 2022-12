Un perro atacó a una nena de 3 años en la cara: la mordió en un ojo y en la boca

Una nena de tan solo tres años tuvo que ser trasladada al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti después de sufrir lesiones en la cara por la mordedura de un perro.

El episodio ocurrió en la tarde del martes, en inmediaciones de la plaza de Falucho y 20 de septiembre. La niña recibió el violento ataque cuando quiso acariciar al animal que permanecía atado a pocos metros de un mercado barrial.

“Mi hija fue a acariciarlo como siempre hace con los perritos que vienen con sus amos hasta acá pero esta vez el perro la mordió. Uno de los dientes se lo clavó abajo del ojo y otro en una encía”, detalló Marcelo, el papá de la víctima, ante la consulta de 0223.

El hombre, que trabaja en el comercio, confirmó que inmediatamente trasladó a su hija al Materno para que reciba la atención correspondiente en manos de profesionales médicos. “Por suerte está bien ahora”, agradeció.

Marcelo también intentó denunciar el episodio en la Dirección municipal de Zoonosis y Control Animal, que depende de la Secretaría de Salud, pero dijo que no pudo hacerlo ya que no contaba con todos los datos del dueño del animal.

Si bien este caso en particular tiene como protagonista a un perro que permanecía atado, el hecho suma preocupación entre vecinos de la zona por la presencia de perros sueltos. “Yo tengo una perra que ya fue atacada por un pitbull en la puerta de mi casa y nadie hizo nada”, dijo una mujer, al comunicarse con la redacción de este medio a través del Whatsapp 223 550 5443.

“Esto me pasó en la misma cuadra donde fue mordida la nena. Quise hacer la denuncia y en Zoonosis solo aceptan papel pero no tengo datos del perro ni de los dueños porque el animal está suelto”, reprochó la vecina, quien exigió: “Es necesario que se hagan controles en plazas y paseos públicos para que no circulen estos perros peligrosos”