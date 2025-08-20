Confirmaron la detención de los “presta”: la defensa pidió la excarcelación y planteará un cambio de calificación

En sintonía con el pedido que hizo el fiscal Luis Ferreyra, la Justicia de Garantías convirtió en detención la aprehensión de los dos hombres acusados de amenazar a una mujer para que pagara la cuota de un préstamo informal y que golpearon a su hijo en el barrio Alfar, por lo que Fabio Rodríguez Torres y Gustavo Godoy seguirán alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Luego de que se ambos se negaran a declarar por consejo de su defensa, los abogados Simón García Méndez y Jimena Savioli solicitaron la excarcelación de ambos en virtud de la pena en expectativa, la falta de antecedentes penales, el arraigo de ambos en la ciudad y la falta de riesgo procesal.

“En lo que al comportamiento procesal se refiere, no podemos dejar de señalar, como punto de partida, que tal como surge de las propias actuaciones policiales, los señores. Rodríguez y Godoy fueron por demás colaborativos con el procedimiento y con el personal policial interviniente, sin oponer resistencia ni ejerciendo violencia, acatando todo lo que el personal policial les indicaba”, indicaron en un tramo del escrito.

Intervino personal de la comisaría decimotercera.

Los profesionales también propusieron condiciones –más allá de las que defina la Justicia- para otorgar la excarcelación que se definirá en la audiencia a realizar la próxima semana. En tal sentido plantearon la absoluta prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante y su familia, mantener los domicilios denunciados de los que no podrán ausentarse o mudarse por más de 48 horas y también ofrecieron a dos personas como garantes.

Si bien el Ministerio Público fiscal les imputa el delito de tentativa de extorsión, amenazas y lesiones leves, los abogados defensores le adelantaron a 0223 que pedirán un cambio de calificación. “Las lesiones como tal no existieron, no hay ninguna constancia de eso en el expediente y las conductas desplegadas no alcanzan para imputar la extorsión”, indicaron.

“Creemos que las gravedades de las amenazas y el beneficio indebido o ilegal por parte del sujeto activo que exige el tipo penal en cuestión en este caso no se consuman, por lo que, en todo caso, podría haber coacción en los términos del artículo 149 bis”, agregaron.

Ocurrió en el barrio Alfar.

Tal como se informó, el lunes una mujer de 54 años denunció en la comisaría decimotercera que sufría amenazas por parte de un grupo de prestamistas al que le había pedido 350 mil pesos a pagar en seis semanas. En ese acuerdo había una cláusula que obligaba a pagar 15 mil pesos más por día en caso de retraso.

La denunciante dijo que al no poder abonar la cuota comenzó a recibir mensajes amenazantes en su WhatsApp y que las personas le decían que iban a cobrarle “por las buenas o por las malas” y que iban a ir a cobrarle a la casa “sin importar quien esté adentro del lugar”. Poco después los dos imputados se presentaron en la casa y amenazaron a su hijo: según el parte policial, luego persiguieron y lo golpearon.

En la resolución que este miércoles firmó la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos también se convalidó el secuestro de los celulares de los imputados –que serán analizados en fecha a definir y tras notificar a la defensa- y del auto Peugeot 208 Feline en el que se desplazaban.

La Jueza formó incidente a partir de la solicitud de excarcelación que hizo la defensa y, en virtud de la fecha del primer hecho, se inhibió para remitir las actuaciones al Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Gabriel Bombini.