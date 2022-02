Tras el anuncio de cierre, comenzó el "vaciamiento" del Santa María del Buen Ayre

El mobiliario escolar y hasta los juegos infantiles que hasta el último ciclo lectivo formaron parte del colegio Santa María del Buen Ayre comenzaron a ser retirados en camionetas de flete este sábado después de que esta semana se conociera la repentina noticia del cierre de la institución a 20 días de inaugurar el ciclo lectivo.

Alertado por padres de chicos que concurrían al establecimiento, 0223 pudo constatar los movimientos que se dieron por la mañana en la puerta del edificio que está sobre la calle Alsina al 2700.

Gran parte de mobiliario de las aulas se depositó en la entrada al aire libre que tiene el Santa María del Buen Ayre y luego un grupo de personas se encargó de cargar los elementos en dos camionetas distintas para su correspondiente traslado. También, sobre el ingreso, se vieron toboganes y otros juegos que utilizaban los chicos.

Así se llevaban el mobiliario del colegio durante la mañana. Fotos: 0223.

Sin ninguna certeza sobre la devolución de los pagos realizados, el "vaciamiento" de las sillas y mesas del colegio lleva más incertidumbre a la comunidad educativa que tenía previsto realizar otra jornada de protesta a comienzos de la próxima semana.

"Nos habíamos organizado todos los padres para ir a hacer un abrazo solidario el lunes pero es evidente que va a ser al divino botón", señaló a este medio Leli, una de las mamás que se mostró molesta con la forma de proceder de los responsables del establecimiento educativo.

Los movimientos en la institución acrecientan temores en la comunidad educativa.

No solo hay malestar sino preocupación entre los padres ya que temen que el retiro también incluya el legajo de los alumnos que estaban registrados en el lugar. "Seguramente van a sacar los sellos y todo y no vamos a tener ni los papeles. Ojalá que no saquen lo que es de nuestros hijos porque esta gente ya nos hizo mucho daño", expresó Marisa, otra mamá.

Los abogados del colegio, de todos modos, ya garantizaron que devolverán la plata que abonaron los padres en concepto de la matrícula. “En la próxima semana vamos a comenzar a devolver el dinero de las 82 matriculas de las 200 familias que componían la institución", aseguró Juan Parra.

"Ahora tendré que vender todos los bienes que tiene la sociedad y eso será pagar las deudas que vayan saliendo a docentes y proveedores. La situación es horrible”, lamentó el representante legal del Santa María, quien justificó: "Nuestra situación financiera era muy terminal. Esto era una pyme familiar, muy chiquita, y como no hay plata en ningún lado tuvimos que cerrar".